Clima del sábado 7 de febrero en Comodoro y Rada Tilly: ¿Qué esperar?

Este sábado promete ser un día de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que alcanzaremos una máxima de 24°C, combinando momentos de cielo despejado con algunas nubes.

Detalles del Clima para Hoy

La mañana comenzará suave, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 20°C. Los vientos provenientes del oeste serán moderados, y no se esperan lluvias durante toda la jornada.

A medida que avance el día, la temperatura máxima alcanzará los 24°C. Los vientos cambiarán ligeramente hacia el sudoeste, y disfrutaremos de un cielo parcialmente nublado, proporcionando un clima placentero en la costa.

Para la noche, se prevé un aumento en la fuerza del viento desde el este, con ráfagas que podrían llegar a entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Expectativas Climáticas para el Domingo

Sin embargo, el pronóstico para el domingo anticipa un cambio en las condiciones. Se prevé un día inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 17°C, con posibilidades de chaparrones aislados por la mañana. Hacia la tarde, el riesgo de tormentas aumentará, acompañado de ráfagas del noreste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Clima en Otros Sectores de Chubut

En Esquel y la zona cordillerana, las temperaturas se moverán entre 10°C y 28°C. Se espera un inicio de día despejado, que se tornará en un aumento gradual de nubosidad sin previsiones de lluvias.

Para el valle y la costa norte, se pronostican máximas elevadas, con Trelew alcanzando los 30°C y Puerto Madryn 29°C. Estas localidades disfrutarán de cielo despejado y vientos intensos del norte, que podrían superar los 60 kilómetros por hora durante la noche.