CNN: La CIA lleva a cabo ataque terrestre con drones en Venezuela

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos habría llevado a cabo un ataque con drones en una instalación portuaria de Venezuela, marcando un hecho inédito en la historia reciente de las operaciones en el país sudamericano.

Según un informe de CNN, el ataque, realizado a principios de diciembre, señala un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico por parte de EE. UU., dirigido específicamente a un muelle usado por la organización criminal Tren de Aragua. Este episodio se convierte en el primer incidente conocido de un ataque estadounidense en suelo venezolano desde que comenzaron las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Detalles del Ataque

El objetivo del asalto fue un muelle remoto que servía como punto de almacenamiento para drogas, destinadas a su posterior envío a embarcaciones involucradas en el tráfico internacional. Afortunadamente, en el momento del ataque no había personas en la instalación, por lo que no se reportaron víctimas fatales.

Colaboración entre Agencias

Este operativo fue llevado a cabo con el respaldo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU., según informantes de CNN, lo que indica un nivel significativo de planificación y autorización a alto nivel dentro del gobierno estadounidense.

John Ratcliffe, Director de la CIA John McDonnell – AP

Trump Confirma el Asalto

El presidente Donald Trump hizo comentarios indirectos sobre el ataque durante una entrevista en WABC, donde afirmó que EE. UU. había «destruido una gran instalación de donde salen los barcos» sin especificar la ubicación. Este reconocimiento generó una ola de especulaciones sobre la estrategia militar de su administración en la región.

Silencio Oficial en Venezuela

Hasta el momento, tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como su vicepresidente, Diosdado Cabello, han guardado silencio sobre las afirmaciones de Trump y no se han registrado declaraciones oficiales del gobierno venezolano que confirmen el ataque norteamericano.

Contexto Geopolítico y Narcotráfico

Este asalto ocurre en un clima de creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, acusado de liderar una organización narcoterrorista. La administración Trump ha manifestado su intención de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela como parte de una estrategia más agresiva contra el narcotráfico, que incluye acciones encubiertas autorizadas previamente por el presidente.

Ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe X

Este ataque es parte de un conjunto de operaciones que EE. UU. ha llevado a cabo en el Caribe, destinadas a combatir el narcotráfico. Según informes, estas intervenciones han resultado en la destrucción de más de 30 embarcaciones y han causado la muerte de más de un centenar de personas en los últimos meses.