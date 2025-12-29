Cómo Conseguir Internet: Todo lo que Necesitas Saber

Decenas de miles de usuarios enfrentan problemas de conectividad con Telecentro en plena ola de calor. Aprende cómo solucionar este inconveniente y recuperar el acceso a internet rápidamente.

Este lunes 29 de diciembre, el servicio de Telecentro sufre una interrupción masiva que afecta a gran parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Usuarios de toda la región han manifestado su frustración en las redes sociales, convirtiendo a la empresa en tendencia.

Conforme a datos de DownDetector, los informes de fallas se dispararon en cuestión de minutos. Una usuaria de redes sociales indicó: «Trabajo en Telecentro y nos reportaron que hay una caída masiva de Wi-Fi en CABA y provincia», lo que refleja la magnitud del problema.

Usuarios Enfurecidos en Tiempo de Calor

La situación ha generado un gran descontento entre los afectados, especialmente en medio de una intensa ola de calor y en un momento donde muchos trabajadores están realizando sus tareas a distancia. «Trabajar desde casa es genial hasta que se cae el servicio de Telecentro», fue uno de los comentarios que reflejó el estado de ánimo general.

Identificando el Problema: ¿Qué Ocurre con Telecentro?

Expertos en tecnología han indicado que el problema se origina en los servidores DNS de Telecentro. Esto explica que, aunque los módems puedan parecer operativos, la conexión a internet falla.

Solución Temporal: Recupéralo en Segundos

Mientras la compañía trabaja para restablecer el servicio, hay un truco rápido que muchos usuarios están aplicando para recuperar la conexión. Cambiar manualmente los DNS en dispositivos puede permitir navegar normalmente.

Pasos para Cambiar los DNS

Para aquellos que no están familiarizados con el procedimiento, aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede a la configuración de red de tu dispositivo y sustituye los DNS por los de Google (8.8.8.8 como DNS principal y 8.8.4.4 como alternativo). Este ajuste es reversible una vez que Telecentro solucione el problema.

La configuración puede realizarse de la siguiente manera: Configuración > Red e Internet > Ethernet > Asignación de servidor DNS (clic en editar) > ingresa 8.8.8.8 como DNS primario y 8.8.4.4 como secundario.

Con estos sencillos pasos, muchos usuarios han logrado restablecer la conexión. «Si no les funciona Telecentro, cambien el servidor DNS a 8.8.8.8 en el principal y 8.8.4.4 en el alternativo, ¡a mí me funcionó!», comentó un usuario satisfecho.