Cómo el nuevo régimen cambiario afecta al turismo: Un entorno local inestable y desajustes en las bandas

El analista financiero Leonardo Piazza desnudó las problemáticas que enfrenta Argentina en el sector turístico. En una charla con Canal E, explicó las causas de la pérdida de turistas frente a otros países de la región y el impacto de la nueva política cambiaria.

En el análisis del turismo argentino, a menudo se pasa por alto que el verdadero desafío no reside únicamente en el gasto de los turistas argentinos en el exterior, sino en un entorno local que presenta serias deficiencias. Durante su intervención, Piazza destacó que “las condiciones adversas para ofrecer servicios de calidad afectan la competitividad del sector”.

Desbalance entre el turismo que sale y el que llega

Piazza subrayó el evidente desbalance entre el turismo emisivo y receptivo en Argentina. “Al analizar los datos de enero a noviembre de 2025, vemos una tendencia clara”, comentó. Este desajuste es particularmente notable al comparar con países vecinos.

“En Brasil, por ejemplo, recibimos un millón de turistas mientras que enviamos tres millones. Con Chile, la diferencia es de 600 mil a 2.3 millones, y con Uruguay, la cantidad de turistas argentinos es el doble”, detalló el analista.

El tipo de cambio no es la solución

Piazza enfatizó que elevar el tipo de cambio no resolvería los problemas de la industria. “Un dólar más alto no mejora la calidad de los servicios turísticos”, argumentó. Además, mencionó problemas estructurales: “Existen fallas en la infraestructura, en las rutas y en la oferta de vuelos. Los costos son elevados y la disponibilidad es limitada.”

El analista también advirtió sobre la fragilidad de los servicios turísticos en el país. “Los conflictos laborales y la inestabilidad del sector dificultan la creación de un entorno positivo para el turismo”, indicó, resaltando la falta de condiciones que equilibren la ecuación entre turismo emisivo y receptivo.

Cambio en las políticas cambiarias

Al abordar la nueva política cambiaria, Piazza observó que “las bandas estaban desajustadas” y ahora se encuentran en una situación en la que “no existe una banda inferior”. Este cambio promete generar un nuevo contexto económico que podría influir en la competitividad del país en el ámbito turístico.