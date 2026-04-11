Comodoro Listo para Recibir a sus Rivales

El emocionante Campeonato Argentino Femenino de Futsal inicia el 27 de abril en Comodoro Rivadavia, donde el equipo local ya conoce a sus rivales tras el sorteo realizado por la Confederación Argentina de Futsal de la FIFUSA.

El equipo de Comodoro integrará el Grupo B junto a Tucumán, Mar Chiquita y Sarmiento, en un torneo que contará con la participación de selecciones de todo el país.

Un Equipo en Plena Preparación

El combinado local ha estado entrenando intensamente y presenta un sólido plantel de jugadoras listas para competir ante su público. Con una historia de buenas actuaciones en ediciones anteriores, Comodoro se afianza como uno de los favoritos para alzarse con el trofeo.

Renovación y Experiencia en el Plantel

El seleccionado está en un proceso de renovación que mezcla la experiencia de jugadoras consolidadas y el talento de jóvenes con formación en competencias nacionales, tanto a nivel de selección como en sus clubes.

Formato del Torneo

El certamen comenzará el lunes 27 de abril con un formato de todos contra todos en la fase de grupos. Los cuartos de final se disputarán el jueves, con los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos avanzando. Las semifinales están programadas para el viernes 1 de mayo y la gran final se llevará a cabo el sábado 2.

Lugares de Juego

El torneo se desarrollará mayormente en el gimnasio Municipal 3, aunque también existe la posibilidad de realizar partidos en el gimnasio del club Huergo.

Grupos del Campeonato

Grupo A: Mendoza, Perito Moreno, Pico Truncado y Corrientes Capital.

Grupo B: Tucumán, Comodoro Rivadavia, Mar Chiquita y Sarmiento.

Grupo C: Paraná, Formosa, Caleta Olivia y Esquel.