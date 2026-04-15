Conflicto EE. UU. e Israel vs. Irán: Sigue la tensión en Medio Oriente, hoy 15 de abril

Las bolsas asiáticas experimentaron un repunte generalizado, impulsadas por el optimismo tras la caída en los precios del petróleo y las nuevas posibilidades de diálogo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las tensiones en la región.

El Nikkei de Japón en Aumento: El índice Nikkei 225 logró una subida del 0,4%, cerrando en 58.134,24 puntos. Este avance refleja un renovado interés de los inversores por las acciones en el país.

Situación Variada en Australia: El S&P/ASX 200 de Australia mostró variaciones leves, con una ligera mejora de menos del 0,1%, estableciéndose en 8.978,70 puntos. Los mercados australianos permanecen atentos a las fluctuaciones globales.

Resultados Mixtos en Europa

A medida que Europa abre sus puertas, los indicadores presentan resultados dispares. El CAC 40 de Francia disminuyó un 0,7%, ubicándose en 8.268,60 puntos. En contraste, el DAX alemán registró un ligero aumento de menos del 0,1%, alcanzando los 24.046,01 puntos.

Cambios en el FTSE 100 Británico

El FTSE 100 de Reino Unido también mostró un leve incremento, subiendo menos del 0,1% hasta situarse en 10.611,74 puntos. Los mercados europeos están en una fase de observación ante las reacciones de Wall Street.

Expectativas sobre el Mercado de EE.UU.

Los futuros en Estados Unidos anticipan un inicio por debajo de la línea de flotación. El Dow Jones se prevé que baje casi un 0,1% hasta 48.727,00, mientras que el S&P 500 muestra una ligera mejora de menos del 0,1%, alcanzando los 7.007,25 puntos.

Desempeño en Corea y Hong Kong

En Corea del Sur, el Kospi se disparó un 2,1%, alcanzando las 6.091,39 unidades, un aumento considerable que refleja la confianza inversora. Hong Kong también se benefició con un incremento del 0,3% en el índice Hang Seng, que llegó a los 25.947,32 puntos. Por otro lado, el Compuesto de Shanghái mostró un leve avance de menos del 0,1%, cerrando en 4.027,21 puntos.