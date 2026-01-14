Conoce a Mirumi: el nuevo robot compañía que arrasa en Vegas y se vuelve el favorito de las influencers

Este año, la moda se da la mano con la tecnología gracias a Mirumi, un innovador robot de compañía que promete atrapar todas las miradas en el mundo de los accesorios.

El Auge de Mirumi en el Escenario Mundial

Los muñecos Labubu dominaron las tendencias de 2025, pero ahora Mirumi, presentado en la Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, aparece como el nuevo protagonista. Diseñados por la startup japonesa Yukai Engineering, estos originales robots no solo son adorables, sino que generan un vínculo afectivo a través de interacciones únicas.

Características Sorprendentes de Mirumi

Con un diseño llamativo que incluye un cuerpo peludo y ojos grandes, Mirumi tiene como objetivo recrear experiencias alegres. Aunque parece un simple muñeco, está equipado con tecnología avanzada que le permite reaccionar a su entorno con movimientos naturales y respuestas personalizadas.

Interacción Realista

Este encantador robot cuenta con un sensor táctil en su cabeza que responde a las palmaditas, generando reacciones al azar. Al detectar sonidos o voces, gira su cabeza para mostrar interés, creando una conexión genuina con su usuario. Mirumi abraza correas y postes, reforzando su apariencia de compañía real.

Movimientos Animados

Entre sus innovadoras características, Mirumi puede:

“Sentir” a través de un sensor táctil y “oír” mediante dos micrófonos en su cuerpo, lo que le permite ofrecer una amplia gama de respuestas naturales. Además, se recarga fácilmente utilizando un conector USB tipo C.

Un Accesorio que Marca Tendencia

Presentado en la CES 2025, Mirumi estará disponible en tres colores: rosa, marfil y gris. Los precios estimados son de alrededor de 135 dólares, con opciones de kits que incluyen dos muñecos por 240 dólares o tres por 260 dólares, con entrega programada para abril de 2026.