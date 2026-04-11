Consejos de Experto: Bonos Recomendados ante la Caída del Dólar y Tasas de Interés

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado un paso significativo al alcanzar compras en el mercado de cambios por u$s5.421 millones, lo que representa el 50% de su meta proyectada para 2026. Esta proactividad es un indicativo del foco del país en estabilizar su economía.

Desde enero, el BCRA ha demostrado un compromiso notable al acumular reservas que hoy ascienden a **u$s45.431 millones**. De este monto, **u$s3.659 millones** han sido adquiridos por el Tesoro para gestionar la deuda pública. Esta decisión responde a la apuesta de no recurrir a los mercados internacionales de crédito, dados los altos costos que acarrearían.

En un contexto donde la inflación y el aumento del dólar generan inquietud en los agentes económicos, el BCRA ha logrado contener la inflación, logrando que el dólar haya registrado una caída significativa: de **$1.457 a $1.370** en un año. Este panorama se ve reforzado por una tendencia descendente de las tasas de interés, que, aunque todavía negativas, favorecen la demanda de pesos.

Bonos: Oportunidades en el Horizonte

Para afrontar futuros pagos, el Gobierno está emitiendo bonos con vencimientos en **2027 y 2028**. Actualmente, el bono 2027 ofrece una rentabilidad del **4,6%**, mientras que el bono 2028 rinde **7,4%**. Monitorear la brecha entre ambos se torna crucial, ya que su reducción podría facilitar la estabilidad política del país.

Un bono interesante en este contexto es el **AN29**, que vence en noviembre de 2029 con un rendimiento del **9,3%**. Su perfil lo hace preferible frente a los conocidos **AL29** y **AL30**, cuya rentabilidad es inferior.

Si la situación global se estabiliza y se logra la paz en Medio Oriente, es probable que los bonos de largo plazo, especialmente los que vencen en **2041** y ofrecen un rendimiento del **3,5%** anual, se valoricen considerablemente.

Perspectivas de Inflación: Tendencia a la Baja

A medida que el dólar continúa su descenso y capitales entran al país, se anticipa una reducción en la tasa de interés, lo que a su vez podría llevar a un alivio en la inflación para abril. Con una mejora esperada en la recaudación fiscal, el futuro fiscal parece prometedor.

De establecerse una paz duradera en la región, el mercado argentino podría experimentar un resurgimiento, impactando positivamente en Brasil y las empresas tecnológicas de Estados Unidos, lo que podría traducirse en oportunidades de inversión atractivas.