Controversia entre Victoria Villarruel y el biógrafo de Milei: ‘El extraño rubio’

La vicepresidenta Victoria Villarruel genera controversia tras solicitar un incremento en el financiamiento del Senado, desencadenando críticas dentro del oficialismo que pesa por las medidas de austeridad implementadas por el presidente Javier Milei.

Un Llamado a Más Financiamiento

La demanda de Villarruel por un mayor presupuesto para el Senado ha chocado con la política de recortes del gobierno, lo que ha encendido las alarmas en círculos afines a la administración de Milei. Desde La Derecha Diario, se la acusó de traicionar un principio esencial del austericidio promovido por el actual gobierno.

Cruzadas en Redes Sociales

Nicolás Márquez, reconocido biógrafo de Milei y figura relevante de la ultraderecha, no se contuvo y lanzó ataques directos a la vicepresidenta en sus redes sociales. En un mensaje polémico, afirmó: “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de lo que estos lúmpenes valen”.

La Contundente Respuesta de Villarruel

La reacción de Villarruel fue inmediata y contundente. A través de su cuenta de X, expresó: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros. Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y, ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí dependen, las estoy haciendo”.

Tensiones Internas en el Espacio Libertario

Este intercambio revela las crecientes tensiones dentro del espacio libertario. Villarruel, al demandar más recursos para el Senado, envía una señal de autonomía política que desentona con la narrativa de recortes absolutos que han caracterizado a la gestión de Milei.

Recuerdos que Agravan la Situación

El conflicto también sacó a relucir un pasado compartido entre Villarruel y Márquez. En una reciente entrevista, Márquez confesó haber tenido una relación personal con la vicepresidenta, una revelación que ha reavivado comentarios en las redes: “Los caballeros no tienen memoria”.

Un Enfrentamiento que Agita las Aguas del Oficialismo

Lo que comenzó como un debate sobre la asignación presupuestaria se transformó en un intercambio de descalificaciones y referencias personales que ponen de manifiesto las grietas internas del oficialismo. La disputa continúa, y el entorno político argentino observa con detenimiento.