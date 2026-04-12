Convocatoria Abierta: Premio «Docentes que Inspiran» Reconoce a Educadores de Todo el País

Clarín y Zurich, por sexto año consecutivo, presentan una emotiva iniciativa que rinde homenaje a los educadores que van más allá del aula, convirtiendo la enseñanza en una experiencia que impacta vidas.

Reconocimiento a Educadores Innovadores

La iniciativa «Docentes que Inspiran» surge con la firme convicción de que la educación es un pilar fundamental para una sociedad más inclusiva y un futuro prometedor. Según Adriana Arias, responsable de Comunicaciones y Sostenibilidad en Zurich Argentina, «celebrar a un docente inspirador es poner en valor la vocación y el compromiso que tienen en el desarrollo social».

Premios y Menciones

Con un total de 32 millones de pesos en premios, el «Docente Inspirador del Año» recibirá 18 millones, mientras que habrá dos menciones especiales dotadas con 7 millones cada una. Esta distinción busca reconocer a aquellos educadores que, a través de su dedicación, logran mejorar la calidad del aprendizaje en sus comunidades.

¿Quiénes Pueden Postularse?

El premio está dirigido a cualquier docente que imparta clases en instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación, con al menos cinco años de antigüedad. Los nominados deben destacar por su innovación y transmitir valores positivos a sus alumnos, tanto dentro como fuera del aula.

Historias de Éxito

Desde su lanzamiento en 2021, el reconocimiento ha premiado a 30 educadores de todo el país. Un caso destacado es el de Gabriela Bütner, docente en Misiones, quien fue reconocida por su enfoque educativo integral que conecta el aprendizaje con la realidad de sus alumnos. “Debemos ir más allá del pupitre y el pizarrón para motivar a los estudiantes hoy en día”, subrayó.

La Innovación en el Aula

Gabriela ha creado una red de educadores que colabora en el desarrollo de materiales educativos, promoviendo la enseñanza del inglés adaptada a contextos agropecuarios. Su reciente publicación, «English for Agrotechnical Schools 2», es un ejemplo de cómo su impacto trasciende el aula.

Proceso de Selección del Premio

Las postulaciones están abiertas hasta el 8 de mayo. El proceso de selección incluye tres etapas: una preselección por parte de un comité de la Fundación Varkey, la designación de seis finalistas por un jurado de organizaciones educativas y, finalmente, la elección del «Docente Inspirador del Año» por un Gran Jurado de expertos en educación.

Un Reconocimiento Federal

El «Premio Docentes que Inspiran» se caracteriza por su alcance nacional, habiendo reconocido a 30 educadores en 11 provincias desde su inicio. Más de 12.000 docentes han participado en esta emocionante iniciativa, que destaca la valiosa labor educativa en Argentina.