Córdoba da la bienvenida al verano con un récord de más de 500,000 turistas en diciembre y enero.

El verano en Córdoba inicia con una temporada récord de turistas. Desde finales de diciembre hasta los primeros días de enero, más de 500 mil visitantes disfrutan de los atractivos de la provincia, atraídos por una ocupación hotelera sin precedentes y un flujo constante de viajeros.

Según informes de la Agencia Córdoba Turismo, el movimiento turístico se intensificó durante el Año Nuevo y se mantiene enérgico de cara al primer fin de semana de enero. La duración promedio de las estancias oscila entre tres y cinco días, con una creciente tendencia a decidir el viaje sobre la marcha, motivada por el clima y las promociones disponibles.

Ocupación hotelera: Números que asombran

Las estadísticas del organismo provincial reflejan una ocupación notable en los principales destinos turísticos de Córdoba. Villa Carlos Paz reportó un 85% de ocupación durante el Año Nuevo y un 47% de reservas ya aseguradas para el próximo fin de semana, con hoteles de alta categoría alcanzando cifras por encima del 95%.

En< strong> La Falda, la demanda fue colmada para la celebración de Año Nuevo y se prevé una ocupación del 65% en los días siguientes.

Por su parte, el Valle de Traslasierra se destaca con Nono mostrando un 80% de ocupación y un 64% de reservas, mientras que Villa Las Rosas llegó al 92% con un 55% proyectado para el fin de semana. Destinos como Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano rondan también el 80%, consolidándose como opciones preferidas para escapadas familiares.

Excelentes cifras en la costa de Mar Chiquita

La costa de Mar Chiquita también reporta resultados sobresalientes. Miramar y Balnearia superaron el 90% de ocupación, con reservas que alcanzan el 75%.