Córdoba: ¿Por qué algunos jubilados provinciales recibieron menos dinero en diciembre?

La confusión entre los jubilados provinciales de Córdoba se intensifica tras las explicaciones del presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, quien clarificó por qué ciertos pensionados recibieron menos dinero en diciembre, a pesar de la vigencia de la ley de Equidad Jubilatoria.

Discrepancias en los Haberes de Diciembre

Adrián Daniele dejó en claro que cuando se mencionó que no habría disminuciones en diciembre con respecto a noviembre, se referían únicamente al monto básico, no a los descuentos que pueden afectar el total percibido.

Detalles sobre el Apross

El presidente de la Caja abordó el tema del Apross, indicando que desde diciembre se implementó un nuevo porcentaje de descuento del 7%. “Los pasivos venían pagando el 6%, y dado que este descuento no incluye un componente previsional, esa diferencia se refleja en sus recibos en comparación con el mes anterior”, detalló.

“Algunos percibirán variaciones de entre 10, 12 a 15 mil pesos respecto a noviembre, que corresponden a este incremento en la retención”, aclaró Daniele.

Reiteró que al analizar el monto básico de diciembre, este es igual al de noviembre, lo que evidencia que la variación se debe exclusivamente al aumento en el porcentaje de descuento.

El Impacto de la Obra Social

Daniele enfatizó que el Apross actúa como un descuento, dado que no incluye un componente previsional. “Esto significa que la Caja actúa como agente de retención de ese monto, y aunque sería preferible que no existieran esos descuentos, la Caja está cumpliendo con las disposiciones vigentes”, concluyó el funcionario.