Córdoba Shopping: Nuevas Marcas Internacionales y la Posible Llegada de FKC

El popular centro comercial cordobés se renueva con la confirmación de un segundo local de KFC y la llegada de nuevas marcas tanto nacionales como internacionales, todo pensado para enriquecer la experiencia de sus visitantes.

Ampliación de la Oferta Gastronómica

Córdoba Shopping se encamina a reforzar su propuesta gastronómica con la apertura de un segundo local de KFC, que se sumará a la oferta actual en un entorno de renovación constante. Juliana Olivera, gerente del centro comercial, comentó: “Queremos diversificar el patio de comidas, incluyendo propuestas de especialidad y cafeterías pequeñas que hagan más completa la experiencia del consumidor”.

Una Apertura Esperada

Las obras del nuevo KFC comenzarán en enero de 2026, con una inauguración proyectada para marzo o abril. Además de KFC, se anuncia el regreso de Ginebra y el próximo lanzamiento de Tommy Hilfiger. Este último año ha visto también la incorporación de marcas prestigiosas como Bimba & Lola, Zadig, Awada y Melocotón.

Un Renacer Comercial

En el último año, Córdoba Shopping ha experimentado un notable impulso, con 18 nuevas obras de apertura y renovación, lo que refleja un renovado interés de marcas por el centro comercial. Este dinamismo sugiere una recuperación en el contexto económico, permitiendo nuevas inversiones.

Convivencia de Marcas

La estrategia del shopping busca un balance entre marcas nacionales e internacionales. Olivera destacó: “Las marcas del exterior ahora ofrecen precios más competitivos, creando un entorno más equilibrado en el retail”. Este enfoque no busca reemplazos, sino una coexistencia armónica, manteniendo el apoyo a las firmas nacionales.

Ejemplos Inspiradores

Un claro ejemplo es Zadig, que ha captado rápidamente el interés del público joven. Del mismo modo, Bimba & Lola atrae tanto a clientes fieles como a nuevos descubrimientos, posicionándose como un referente en el centro comercial.

Un Espacio para la Moda

Córdoba Shopping se define como un destino de moda. Según Olivera, aunque existen tiendas más pequeñas para compras del día a día, el centro comercial sigue siendo el lugar elegido para adquisiciones significativas y regalos, gracias a su amplia variedad.

Proyecciones a Futuro

Con una afluencia promedio de 400.000 visitantes mensuales, Córdoba Shopping buscará consolidar su atractivo ofreciendo una experiencia tranquila y diferenciada. De cara a 2025 y 2026, las proyecciones incluyen más innovaciones en gastronomía, entretenimiento y la llegada de marcas que aporten un valor añadido a la experiencia de compra.