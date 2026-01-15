Cordobesa desaparecida reaparece maniatada tras su cita

Misterio y Drama: El Rescate de Tania, la Mujer Desaparecida en Córdoba

El inesperado hallazgo de Tania S., de 35 años, quien había desaparecido tras una cita con un desconocido, ha conmocionado a Córdoba. Ayer, las autoridades lograron encontrarla con vida, aunque en una situación alarmante.

La mujer fue localizada maniatada y desorientada en un descampado, a 80 kilómetros del lugar de su encuentro. La familia, que había estado en vilo durante días, respiró aliviada tras recibir la noticia de que Tania había sido encontrada.

Una Investigación en Marcha

Este incidente ha desencadenado una profunda investigación sobre los eventos de las últimas 48 horas en la vida de Tania, centrándose especialmente en el individuo con quien había concertado la cita. Los mensajes que la mujer envió a su hija revelan que se sentía incómoda y asustada durante el encuentro.

Alarmantes Mensajes Previos a su Desaparición

En su comunicación, Tania describió al hombre como alguien con «cara de violador». Mostró preocupación por su seguridad, afirmando que «se estaba poniendo denso». Luego de unas horas, su teléfono se apagó, marcando el inicio de una angustiante búsqueda.

El Hallazgo de Tania

La búsqueda culminó el martes alrededor de las 18:30 en un terreno baldío de La Cumbre. El intendente Pablo Alicio confirmó que Tania fue encontrada boca abajo y desorientada. Los bomberos se hicieron presentes y pudieron identificarla debido a un tatuaje y a la vestimenta que llevaba, previa difusión nacional.

Estado de Salud y Atención Médica

Tania, quien reside en el barrio Argüello Norte de Córdoba, se encuentra actualmente internada en un hospital. Su madre, Nancy, compartió que, aunque su hija está con vida, su estado es complicado. “Está más o menos de salud. Está viva, pero están realizando estudios”, explicó.

La Angustia de la Familia

“Pasamos un momento muy difícil, el riesgo fue real”, lamentó Nancy, quien se identifica como una activa militante de Ni Una Menos. La búsqueda de Tania fue lanzada apenas se reportó su desaparición, y la familia recorrió hospitales y comisarías en vano.

Detalles Preocupantes de la Desaparición

Brisa, una de las hijas de Tania, relató que el encuentro se había iniciado con la promesa de compartir unos mate en el Parque Sarmiento. El hombre que apareció no se asemejaba a su foto de perfil y, según Brisa, Tania había recibido un agua que le parecía extraña. Esto generó desconfianza en ella. “Ella me dijo que volvería pronto, pero todo cambió”, recordó su hija. Esta incertidumbre fue devastadora, ya que la comunicación se interrumpió y el celular de Tania dejó de responder.

Una Historia de Supervivencia

El relato angustiante de la madre de Tania resalta la importancia de la precaución en el entorno digital. La familia ahora espera respuestas sobre lo que sucedió y busca promover la conciencia acerca de estos riesgos.

La historia de Tania es un recordatorio de la realidad que enfrentan muchas mujeres en la actualidad, y pone en el centro del debate el tema de la seguridad en las relaciones establecidas en línea.