Corte de EE. UU. anula aranceles de Trump y sacude el comercio con Argentina

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por el ex presidente Donald Trump sembró incertidumbre en el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) con Argentina, aunque algunas ventajas, como la exportación de carne, podrían mantenerse.

La Corte Suprema de EE. UU. ha declarado ilegales los aranceles del 10% que el ex presidente Trump impuso a los productos argentinos el 2 de abril de 2020, durante la jornada conocida como «Liberation Day». Esta resolución plantea serias dudas sobre el futuro del ARTI, firmado entre Estados Unidos y Argentina.

El fallo del tribunal sostiene que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no se justifica en el contexto actual, lo que anula la base legal para los aranceles aplicados a Buenos Aires.

Impacto en el Acuerdo Comercial

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ha evaluado las consecuencias de esta decisión y concluyó que la fundamental ventaja del ARTI, que era reducir los aranceles del 10% al 0% en 1.675 productos, se ha desmoronado. Al invalidarse este gravamen, se elimina una de las principales ventajas para la exportación de productos argentinos al mercado estadounidense.

Además, CERA advirtió que otros acuerdos, como el de «Nación Más Favorecida» (NMF) y las cláusulas de la Sección 232, no otorgaban beneficios a Argentina. Con el pacto aún sin ratificación en el Congreso argentino, esto podría influir negativamente en su validez legal.

Perspectivas para la Exportación de Carne

A pesar de la complejidad generada por el fallo judicial, se conserva un aspecto positivo: el aumento del cupo para exportaciones de carne vacuna. La proyección es elevar la cuota de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026, un crecimiento que fue autorizado por Trump mediante un decreto específico.

Esta medida fue instaurada para garantizar el abastecimiento de carne a precios accesibles en el mercado estadounidense y opera independientemente del ARTI. Actualmente, Argentina se encuentra en la fase uno, la cual se extenderá hasta el 31 de marzo, y se prevé que represente un ingreso adicional de 800 millones de dólares para el país.

Otros Sectores Afectados

Por su parte, el sector del acero y otros productos manufacturados no se verá beneficiado por la decisión de la Corte. El ARTI no contemplaba reducciones en aranceles para los productos alcanzados por la Sección 232, que permite la imposición de impuestos sobre acero, aluminio y otros bienes.

El ex presidente Trump podría recurrir a otros mecanismos legales para mantener los aranceles actuales, como la propia Sección 232 o la Sección 301. A pesar de la anulación de los aranceles, otros aspectos del convenio, como las inversiones y la protección de la propiedad intelectual, no sufrirán modificaciones.