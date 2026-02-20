Cotización del Euro y Euro Blue: Precios del 20 de febrero de 2026

La cotización del euro blue sorprende a todos este viernes, y es clave para quienes operan en el mercado informal. Aquí te contamos todos los detalles de su valor y de la divisa oficial.

Precio Actual del Euro Blue

En este viernes 20 de febrero de 2026, el euro blue se encuentra en $1.791,75 para la compra y $1.723,75 para la venta. Esta divisa, que se negocia de manera informal, contiene un precio más elevado en comparación con el oficial, resultado de su dinamismo en el mercado alternativo.

Cotización del Euro Oficial

De acuerdo a las cifras del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial en este mismo día presenta los siguientes valores: $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

El euro es utilizado como moneda oficial en 19 de los 27 países de la Unión Europea, formando parte de la eurozona. Es además la segunda divisa más popular a nivel global, después del dólar. Las naciones que adoptan esta moneda incluyen a Alemania, Francia, España y Italia, entre otras.

Para aquellos que utilizan la tarjeta de euro, conocida como «turista», este viernes cotiza a $2.211,08 para la compra y $1.605,23 para la venta.

Valores del Euro en Diferentes Bancos Argentinos

En este viernes 20 de febrero, el precio del euro en varios bancos se presenta de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.585,00 (compra) y $1.685,00 (venta).

Banco Nación: $1.585,00 (compra) y $1.685,00 (venta).

Banco BBVA: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.595,01 (compra) y $1.686,62 (venta).

Banco Supervielle: $1.652,00 (compra) y $1.749,00 (venta).

Cotización del Dólar Blue Hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra cotizando hoy, viernes 20 de febrero, en $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta.

El dólar blue, que opera en el mercado informal, tiende a tener un valor más alto que el oficial debido a su disponibilidad restringida a través de los canales convencionales.