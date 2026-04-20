Crisis en el Gobierno: Karina y Santiago Caputo intensifican la tensión mientras Milei se aísla

La tensión en la Casa Rosada alcanza un nuevo pico. Las disputas internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) se hacen más evidentes, con enfrentamientos abiertos que sacuden a la administración. El foco de los conflictos es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta un torbellino de acusaciones y críticas.

Paranoia y desconfianza en la Casa Rosada

Los rumores y la incertidumbre dominan el ambiente político, especialmente entre los funcionarios del Gobierno. La falta de transparencia de Adorni sobre su creciente patrimonio ha desencadenado un clima de descontento palpable entre sus colegas. Aunque muchos expresan su inconformidad en privado, un par de ministros han admitido que las discusiones sobre su situación están ausentes en las reuniones oficiales.

El costo de defender lo indefendible

Uno de los miembros del Gabinete lamentó: «Defendimos a Adorni, y ahora nos hemos dado cuenta de que las cosas que dijo eran, en muchos casos, falsas». Esta experiencia ha llevado a que pocos aliados se atrevan a continuar respaldándolo públicamente, siguiendo instrucciones provenientes de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La lejanía del Presidente

La situación es complicada: el propio Javier Milei ha optado por ignorar las advertencias de figuras cercanas, muchos de los cuales han perdido la confianza en su disposición a escuchar críticas constructivas. «Antes solía llamarme, pero ahora no responde mis mensajes», confiesa un funcionario que antes gozaba de cercanía con el mandatario.

Adorni y su resistencia ante el escrutinio

El jefe de Gabinete, a pesar de estar bajo la lupa de la justicia, evitó discutir su posición en las reuniones de Gobierno. Se especula que está preparando una presentación ante la Cámara de Diputados para aclarar su situación, pero aún enfrenta una feroz resistencia interna que cuestiona su permanencia.

Reacciones diversas ante la crisis

Figuras prominentes como Patricia Bullrich se han distanciado de Adorni, criticando su gestión. Desde el PRO, el jefe de bloque Cristian Ritondo también ha mostrado incertidumbre, sugiriendo que su presentación en el Congreso podría convertirse en un espectáculo improductivo. Por otro lado, Martín Menem se ha manifestado abiertamente en defensa de Adorni, generando aún más confusión dentro del oficialismo.

Crisis de credibilidad y decisiones difíciles

Sin embargo, a medida que el escándalo se intensifica, más miembros del Gabinete comienzan a cuestionar la viabilidad de mantener a Adorni en su puesto. Mientras tanto, los tribunales continúan su investigación, y las pruebas contra él no parecen disipar las sospechas sobre su conducta.

Implicaciones en la gestión de seguridad

La tensión interna ha tenido repercusiones evidentes, incluso en eventos internacionales importantes como la inauguración del Centro Nacional Antiterrorista. Atrapada en disputas internas, la administración de Milei no pudo demostrar la unidad necesaria ante la participación de autoridades estadounidenses. Este acto ha puesto de relieve las divisiones dentro del gobierno, donde ni siquiera los altos mandos de seguridad pudieron asistir.

El derrumbe de la unidad en el oficialismo

Las viejas rencillas entre Karina Milei y Santiago Caputo han resurgido, causando un efecto dominó en la cohesión del partido. Con un ambiente tan fracturado, queda en duda la capacidad de la administración para enfrentar desafíos tanto internos como externos.