Crisis en Medio Oriente frena la demanda

A medida que la tensión en Medio Oriente se intensifica, el impacto en el comercio global se siente cada vez más. El potencial cierre del estrecho de Ormuz, vital para el tráfico de petróleo y gas, ya ha provocado un notable aumento en los precios.

La inestabilidad en la región ha llevado el precio del petróleo a alcanzar los 80 dólares por barril. Los analistas estiman que, si se restringe el transporte marítimo en esta clave vía, podríamos ver precios escalando hasta 100 dólares por barril.

Impacto Directo en la Cadena Comercial

El incremento en los precios del petróleo tendrá repercusiones inmediatas en los costos de los fletes marítimos, encareciendo así toda la cadena de suministro. En la región del conflicto, el costo de los seguros también ha aumentado, provocando que muchas compañías opten por retirarse ante la imprevisibilidad del escenario.

Consecuencias para la Economía Global

Este aumento generalizado de los costos no solo afectará al comercio, sino que también incrementará los precios de los alimentos, impactando la inflación y generando una disminución en el consumo a nivel mundial. Las empresas que exportan materias primas y productos alimenticios se están retirando del mercado debido a la incertidumbre sobre los costos finales de transacción.

Reacción del Mercado de Chicago

El mercado de Chicago ha comenzado a reaccionar ante la caída de la demanda global, reflejándose en precios a la baja para commodities como trigo, maíz y soja. Sin embargo, el aceite de soja experimentó un aumento considerable, dado su rol como insumo principal en la producción de biodiésel, un fenómeno que se intensifica cuando suben los precios del petróleo.

Perspectivas del Mercado Argentino

En Argentina, los mercados de trigo, soja, maíz y girasol están influenciados tanto por factores locales como por la tendencia del mercado de exportación. Cada producto debe ser analizado de forma individual, considerando sus propias dinámicas.

Análisis del Mercado de Trigo

En el caso del trigo, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) muestran un total de 11,3 millones de toneladas en ventas, mientras que las compras totales ascienden a 13,5 millones de toneladas. La posición de compras de los exportadores es de 11,2 millones de toneladas, lo que indica que las exportaciones cubren cerca del 100% de las ventas.

Estas cifras representan el 63% del saldo exportable, estimado en 18 millones de toneladas. Por lo tanto, cualquier nueva venta podría influir en un aumento de los precios del trigo disponible. La tendencia en el mercado de futuros en Rosario muestra una inclinación al alza, con expectativas que superan los 204 dólares por tonelada en julio.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados