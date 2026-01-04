Cristina Kirchner condena el «secuestro» de Maduro por EE. UU.

Luego de dos semanas de internación, la expresidenta Cristina Kirchner ha sido dada de alta y se encuentra de regreso en su hogar, donde continuará bajo el cuidado de su equipo médico. Su primera declaración pública, sin embargo, ha encendido el debate político al abordar la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Este fin de semana, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de X para condenar la actuación de la administración Trump respecto al gobierno de Nicolás Maduro. En su mensaje, la exmandataria expresó: «La administración Trump volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir».

La Reacción de Kirchner ante la Intervención en Venezuela

Tras su intervención quirúrgica por apendicitis aguda, Kirchner aprovechó la ocasión para referirse a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Afirmó que el verdadero objetivo de la Operación Resolución Absoluta no es la restauración de la democracia, sino el control de las considerables reservas de petróleo del país sudamericano.

Una Mirada Crítica a la Historia de Intervenciones

La exmandataria recordó cómo estas políticas han generado, en ocasiones, sentimientos adversos hacia Estados Unidos y han contribuido al retraso económico y social en la región. Kirchner destacó la importancia de la soberanía nacional y los peligros de la intervención militar, haciendo alusión a la reciente detención de Maduro y su esposa en un operativo que, según ella, violó varias normativas internacionales.

El Retorno a Casa y su Estado de Salud

Kirchner, que regresó a su domicilio en Constitución, se encuentra bajo prisión domiciliaria a raíz de una causa judicial que la involucra. Su hospitalización se debió a una dolencia abdominal, que la llevó a ser operada de emergencia. A pesar de haber enfrentado complicaciones postoperatorias, su estado ha mejorado y ya se encuentra recuperándose en casa.

Relación con Nicolás Maduro

El apoyo de Kirchner hacia Maduro no es nuevo. En el pasado, incluso le otorgó el máximo galardón que se puede conceder a un jefe de estado extranjero, lo que generó reacciones mixtas en la oposición, especialmente en medio de la crisis que actualmente atraviesa Venezuela.

Este galardón fue posteriormente retirado por el gobierno de Mauricio Macri, lo que refleja la tensión política prevalente entre los dos países.