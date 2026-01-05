Cristina Kirchner recibe el alta tras dos semanas de internación

La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido el alta médica después de una internación de 14 días debido a una apendicitis aguda. Su pronta recuperación ha sido noticia en el ámbito político nacional.

Evolución favorable tras la intervención

Durante su estancia en el Sanatorio Otamendi, se confirmó que la exvicepresidenta respondedió positivamente al tratamiento. El parte médico reveló que se retiró el drenaje peritoneal y se inició un tratamiento antibiótico por vía oral. Ahora, su recuperación se llevará a cabo en casa, bajo el cuidado de su equipo médico.

Un episodio complicado

El 20 de diciembre, Fernández de Kirchner fue trasladada de urgencia al sanatorio tras sufrir intensos dolores abdominales. Los exámenes realizados revelaron la necesidad de una cirugía inmediata. Desde ese momento, su evolución clínica fue monitoreada de cerca, con controles diarios y tratamientos apropiados.

Complicaciones postoperatorias

A pesar de la gravedad inicial, los médicos informaron que la paciente mostró señales positivas de recuperación, incluyendo la tolerancia a una dieta blanda y normalización en la eliminación de gases. Estas mejorías son cruciales para confirmar la resolución del íleo postoperatorio.

Historial de salud y situaciones legales

Fernández de Kirchner, de 72 años, no es ajena a complicaciones de salud. En 2021, se sometió a una histerectomía en el mismo centro médico, y en años previos había enfrentado otras intervenciones. Actualmente, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena en la causa “Vialidad”, que le impuso una pena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos y un decomiso significativo.

Recuperación y futuro

Ahora, la exmandataria continuará su recuperación desde su hogar en la Ciudad de Buenos Aires, un paso significativo en su proceso de salud y en medio de su situación judicial.