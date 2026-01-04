Cuarteto: La Educación que Refuerza Identidad y Raíces

La música es un puente que conecta generaciones, y la reciente incorporación del cuarteto en las aulas argentinas promete revitalizar el vínculo entre los jóvenes y su identidad cultural.

Los conceptos de cercanía y relevancia se presentan como ejes fundamentales en la educación contemporánea. En un momento en que muchos jóvenes parecen desconectados, ofrecerles conocimientos alineados con su entorno y experiencias culturales se vuelve esencial. Integrar el cuarteto en el aula aborda esa necesidad, superando la enseñanza tradicional que a menudo se siente distante y repetitiva.

El cuarteto, género musical con profundas raíces en Córdoba, se erige como un símbolo de identidad local. Su influencia permea la vida diaria de las familias y comunidades, creando un sentido de pertenencia que los adolescentes pueden reconocer y adoptar. La música de cuarteto no solo es parte de su entorno, sino que también refleja la historia y los sentimientos que lo acompañan.

El cuarteto hace historia: la UNESCO declara al género cordobés Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El decreto 257 establece la enseñanza obligatoria del cuarteto, ofreciendo no solo un reconocimiento formal, sino también un espacio para la educación artística y musical en las escuelas. Esta decisión fomenta una transversalidad en el aprendizaje que enriquece la comprensión cultural. Por ejemplo, aprender sobre Leonor Marzano y su historia de inmigración hacia Córdoba permitirá a los alumnos comprender mejor su propia herencia y la diversidad que caracteriza a Argentina.

Contrario a caer en debates polarizados sobre la enseñanza, las escuelas han acogido esta nueva norma como una oportunidad. Incorporar el cuarteto creativamente en las actividades académicas amplia el horizonte de conocimientos de los estudiantes, brindándoles una conexión auténtica con su cultura.

En tiempos donde la identidad parece difusa y efímera, la enseñanza del cuarteto se alza como un bastión. Lejos de ser una lucha, este enfoque educativo es un paso firme hacia la celebración de las raíces culturales.

* Director del Ipemyt 2 “República Oriental del Uruguay”