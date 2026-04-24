Dante Gebel, Ray Ban y la Revolución Tecnológica de Milei

El reciente anuncio del Gobierno argentino sobre el acceso de periodistas a la Casa Rosada ha desatado un intenso debate sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional. ¿Estamos ante un acto de censura?

La cuestión de la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político y mediático. El subsecretario de Comunicación, Javier Lanari, quien anteriormente había trabajado con Manuel Adorni, utilizó las redes sociales para comunicar esta medida, justificándola como un intento de «garantizar la seguridad nacional». Sin embargo, muchos lo ven como un ataque al ejercicio libre del periodismo.

El Contexto Político

El conocido comunicador Dante Gebel, figura mediática y potencial candidato presidencial, ha sido crítico con la situación. Su postura refleja una preocupación por la libertad de expresión en el país. A pesar de no ofrecer una declaración contundente sobre el Gobierno de turno, dejó claro que “será la historia la encargada de juzgarlo” en referencia a las restricciones impuestas.

La Naturaleza de la Restricción

La medida anunciada implica la eliminación del acceso biométrico para los periodistas, un hecho que se considera sin antecedentes en la democracia argentina. La Casa Militar ha presentado una denuncia alegando que algunos periodistas habían grabado sin autorización, lo que ha llevado a esta controvertida decisión.

Si bien el Gobierno no reconoce abiertamente la prohibición, el hecho de superar los límites a la prensa es evidente. Este tipo de acciones generan inquietud entre quienes creen en un periodismo crítico y profesional, fundamental para una sociedad democrática.

Reacciones y Consecuencias

La respuesta del sector periodístico ha sido variada. Algunos medios sostienen que la denuncia por espionaje contra ciertos periodistas suele justificarse en nombre de la seguridad, mientras que otros condenan la medida como un ataque a la libertad de información. Este escenario crea un ambiente de polarización en el que se cuestionan las intenciones del Gobierno.

La situación se complica aún más con la llegada de figuras influyentes en el ámbito tecnológico, como Peter Thiel, que se reunió recientemente con el presidente Javier Milei. Thiel es conocido por su papel en empresas que han sido acusadas de facilitar la vigilancia masiva en EE. UU., lo que despierta preocupaciones sobre los vínculos entre tecnología y poder político en la Argentina.

Un Futuro Incierto

Con este panorama, la inquietud por la libertad de prensa se intensifica. Las decisiones que tome el Gobierno no solo están bajo el escrutinio público, sino que también afectan el tejido democrático del país. La comunidad periodística se enfrenta a un dilema: encontrar formas efectivas de ejercer su labor en un contexto donde la censura parece estar al acecho.