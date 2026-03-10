DAT CREA: La Herramienta del Agro para Decisiones Más Informadas

DAT CREA: La Revolución Digital en el Agro Argentino

En un mundo donde los datos son el nuevo oro, la plataforma DAT CREA se posiciona como una herramienta clave para los productores agropecuarios. Su capacidad para ofrecer información georreferenciada promete transformar la forma en que se toman decisiones productivas.

La Innovadora Plataforma de Datos Compartidos

En medio de los preparativos para Expoagro 2026, el ingeniero agrónomo Tomás Copello compartió las funcionalidades de DAT CREA, la plataforma de datos compartidos de CREA. Esta herramienta permite a los usuarios comparar rindes, manejos y variables productivas utilizando información georreferenciada. Copello destaca que este año se incorporarán indicadores económicos al sistema.

Un Salto Cuantitativo en la Gestión Agrícola

En entrevista con Punto a Punto Radio, explicó que la plataforma busca reemplazar el enfoque tradicional de los ensayos comparativos por un análisis más profundo, respaldado en datos que han sido coletados a lo largo de varias campañas. “Los datos se acumulan de forma georreferenciada por lote, facilitando decisiones más ágiles sin necesidad de ensayos previos”, agregó Copello.

GeoBenchmark: Visualizando el Futuro Agrícola

Uno de los componentes más destacados es GeoBenchmark, una herramienta que permite trazar un radio en un punto geográfico para consultar qué se cultivó en la zona, qué híbridos se utilizaron y qué rindes se obtuvieron. Esta función, por ejemplo, es invaluable para analizar la producción en el norte de Córdoba, permitiendo comparaciones más rápidas y con un mayor volumen de datos.

Inteligencia Artificial al Servicio del Agro

DAT CREA también incluye un chatbot que utiliza la información acumulada en el sistema para ofrecer respuestas instantáneas. «La inteligencia artificial ofrece información relevante basándose en los 25 millones de hectáreas de datos disponibles», afirmó Copello. Sin embargo, esta funcionalidad está restringida, siendo accesible únicamente para los socios de CREA.

Un Modelo Único de Datos Compartidos

Lo que distingue a DAT CREA es su enfoque en la transparencia y el acceso compartido. A diferencia de otras plataformas, los usuarios pueden visualizar tanto sus datos como aquellos de otros productores. “Esto crea un entorno colaborativo que enriquece la producción agraria”, subrayó el ingeniero.

Variables Productivas y Nuevas Perspectivas Económicas

Actualmente, la plataforma trabaja con variables productivas y técnicas, lo que permite analizar no solo los rendimientos, sino también las decisiones que los generaron. Según Copello, este año se incorporarán indicadores económicos que facilitarán comparaciones más objetivas entre empresas.

El Rol de los Asesores y la Nueva Generación

Además del productor, los asesores CREA desempeñan un papel fundamental al utilizar esta plataforma para optimizar reuniones y decisiones técnicas. Copello mencionó que, a pesar de la resistencia de algunos productores, el uso de datos no reemplaza la experiencia, sino que la complementa, promoviendo la integración de las nuevas generaciones en el sector agrícola.

Expoagro 2026: Un Escenario para la Innovación

Con la llegada de Expoagro 2026 del 10 al 13 de marzo, CREA presentará su enfoque centrado en la gestión de datos compartidos. Copello anticipa un ambiente optimista para la exposición, gracias a una mayor previsibilidad en la economía argentina, lo que podría impulsar inversiones, especialmente en bienes de capital.