De Crisis en Buenos Aires a Triunfo en el Super Bowl

Federico Laboureau, un talentoso diseñador nacido en Castelar, ha llegado a la cima del entretenimiento estadounidense tras dejar su hogar. Su obra en el Super Bowl ha dejado una huella imborrable y es el reflejo de su conexión con la cultura latina.

Un Nuevo Comienzo en Estados Unidos

En 2011, Federico Laboureau, cansado pero no abatido, decidió hacer las maletas y emprender un nuevo camino en Estados Unidos. Todo cambió para él cuando, a los 42 años, fue seleccionado para diseñar el icónico interior de la «casita» de Bad Bunny durante su espectáculo en el último Super Bowl.

Un Diseño que Marcará Historia

Aunque la «casita» solo apareció en pantalla durante ocho segundos, su diseño resonó profundamente. Representa la casa de la abuela de Bad Bunny, evocando la esencia de todas las abuelas latinas y, en particular, la de Federico.

Un Llamado Inesperado

La oportunidad llegó de manera sorpresiva. A finales de diciembre, a través de una productora, Federico fue recomendado para el proyecto. «Me dijeron que bloqueara ciertas fechas sin darme más detalles. Después, en una reunión, descubrí que iba a diseñar la famosa casita», relata el diseñador.

Confidencialidad y Preparativos

Antes de sumergirse en el proyecto, Federico tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y pasar un exhaustivo control de antecedentes. «En un evento tan visible, es crucial garantizar la seguridad», explica.

Superando Obstáculos Personales

El camino hacia el éxito no fue fácil. Durante la pandemia, la industria del cine y televisión sufrió una gran crisis, y Federico tuvo que reinventarse. De esta manera, inició un negocio de empanadas que ha abierto las puertas a su tercer restaurante en Los Ángeles.

La Conexión con la Cultura Latina

Federico se identifica con aquellos que buscan un nuevo hogar, reconociendo las luchas de los inmigrantes. «Aportamos a la economía y somos parte de una comunidad vibrante», señala.

Rompiendo Estereotipos

Su misión va más allá del diseño. «Quiero elevar la imagen de Latinoamérica, alejándola de los estereotipos a los que a menudo se le asocia», enfatiza. Este enfoque artístico busca reflejar el valor y la riqueza cultural de la región.

Un Viaje de Autenticidad

Federico, quien se formó como diseñador de modas en Argentina, encontró en el diseño de escenografías su verdadera pasión. Desde entonces, ha trabajado con grandes nombres de la industria como Amazon y Disney, destacándose por su ingenio y habilidad de adaptación.

Detalles que Hacen la Diferencia

La «casita» fue creada en un lapso de un mes y medio, combinando elementos de las abuelas latinas. «Cada rincón está pensado para evocar la calidez de esos hogares», dice, rememorando su infancia junto a su abuela.

Una Experiencia Visual Única

En la producción, la «casita» se convirtió en el escenario para una de las presentaciones más vistas de la historia del Super Bowl. «Cuando no hay comentarios, es señal de que todo va bien», bromea Federico sobre la aprobación de Bad Bunny.

La Habilidad de Adaptarse

El proceso de diseño fue meticuloso. Con más de 20 caídas de prueba del artista, se requería resetear la escenografía cada vez, asegurándose de que todo luciera perfecto. «En Hollywood, la capacidad de resolver problemas con creatividad es fundamental», concluye Federico.

Un Legado que Trasciende Fronteras

A través de su trabajo, Federico Laboureau evidencia cómo la resiliencia y la creatividad son herramientas valiosas, llevando la esencia latinoamericana a un nuevo nivel en el mundo del entretenimiento.