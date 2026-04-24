Decisión impactante del entrenador de los Patriots en medio del escándalo amoroso

En un giro inesperado, el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, ha decidido ausentarse del equipo durante el tercer día del draft de la NFL para enfocarse en su bienestar familiar.

Vrabel anunció su decisión de alejarse temporalmente de los Patriots, indicando que el fin de semana estará con su familia, alejándose de la presión mediática generada por una reciente controversia en la que se le vinculó con la periodista Dianna Russini.

Un Compromiso con su Bienestar Personal

En una declaración reveladora, Vrabel explicó: “Prometí a mi familia y a esta organización que daría lo mejor de mí. Para lograrlo, me comprometo a buscar apoyo profesional este fin de semana.” Esta decisión refleja su deseo de priorizar su salud mental y emocional.

Apoyo del Equipo y Planes Durante su Ausencia

A pesar de su ausencia, Vrabel planea mantenerse en contacto con el equipo durante el último día del draft. Confía en que Eliot Wolf y Ryan Cowden, altos ejecutivos del personal de jugadores, liderarán eficazmente la sala de draft en su ausencia.

Un Comunicado Reconocedor de los Patriots

Los Patriots emitieron un comunicado elogiando la decisión de su entrenador: “Respetamos los pasos que está tomando para ser la mejor versión de sí mismo para su familia, este equipo y nuestros fanáticos.”

Circunstancias Personales Detrás de la Decisión

El día previo a su anuncio, Vrabel compartió la dificultad del momento, resaltando lo valiosas que fueron las conversaciones sinceras con sus seres queridos. Subrayó que estas conversaciones, aunque complejas, han sido “positivas y productivas”.

Controversia al Rededor de Dianna Russini

La periodista Dianna Russini también se ha visto afectada por la situación, ya que fue suspendida por The New York Times y, posteriormente, renunció a su puesto en The Athletic tras la viralización de fotografías que la relacionaban con Vrabel.

El Escándalo Mediático

Las imágenes que desataron la controversia fueron captadas en un lujoso resort en Sedona, Arizona. Los reportes indican que ambos estaban en el lugar en un ambiente privado, lo que generó un fuerte revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Vrabel: Un Entrenador Con Historia

Mike Vrabel, exjugador de la NFL y reconocido por su carrera como linebacker, ha sido nombrado recientemente como el nuevo jefe de los Patriots para la temporada 2025. El equipo llega al draft con un total de 11 selecciones, destacando la número 31 en la primera ronda.