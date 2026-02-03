Defenderé la Ciudad contra la Conurbanización

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó su estrategia de asistencia social y seguridad. En un mensaje contundente dirigido a Axel Kicillof, asegura que la Ciudad no será "conurbanizada".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri enfatizó su compromiso con una Buenos Aires más segura y ordenada. “No vamos a permitir que la Ciudad se convierta en lo peor del conurbano”, afirmó. Para el mandatario, es esencial recuperar el respeto por la ley y el estilo de vida que caracteriza a los porteños.

La Polémica Intervención de la Policía

El tema de la seguridad se torna aún más crítico tras un incidente reciente en el que una oficial de la Policía de la Ciudad atropelló a un delincuente que intentaba robar una moto en el Acceso Sudeste. Macri comentó sobre el caso, señalando que las condiciones de seguridad en esa área son deficientes.

Contexto de Inseguridad

«También hay que tener en cuenta que se trata de una zona conocida por su peligrosidad, donde se necesitan patrullas permanentes», expresó Macri. El fiscal Jorge Saizar ya intervino en el caso, notificando a la oficial sobre posibles cargos por «lesiones culposas».

Apoyo a la Policía y Críticas al Delito

Macri mostró su respaldo a la oficial involucrada, indicando que “la vamos a defender, junto a su familia”. Además, resaltó su preocupación por el alto número de miembros de la fuerza que han sido asesinados en la provincia mientras realizaban su labor.

Una Visión Decidida sobre la Delincuencia

«No aceptaré que la Ciudad sea un lugar donde los delincuentes se sientan cómodos», enfatizó. En esta línea, se refirió también al debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad. Para Macri, el problema no radica en la edad de los delincuentes, sino en la necesidad de un sistema separado para los menores infractores.

Propuestas para un Cambio en el Sistema Judicial

Macri hizo un llamado a reformar el sistema judicial, sugiriendo la implementación de un mecanismo que asegure que quienes reincidan en delitos enfrenten consecuencias inmediatas, permaneciendo detenidos mientras el sistema toma una decisión sobre su caso.