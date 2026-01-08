Denuncian Grupos Violentos que Usan ‘Falsas Banderas’ Indígenas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, alertó sobre amenazas telefónicas recibidas antes del inicio de los devastadores incendios en la provincia, y responsabilizó a grupos violentos con ideologías extremistas.

Durante una entrevista en Radio La Red, Torres denunció que la brigada de incendios fue intimada con advertencias que anticipaban el descontrol de fuego. “Manifestaron que iban a prender fuego la brigada”, comentó el mandatario, refiriéndose a fuerzas que operan en Río Negro, Neuquén y Chubut.

Las Amenazas y su Contexto

En un incidente en Puerto Patriada, un popular balneario alrededor del Lago Epuyén, las amenazas se intensificaron justo cuando las playas estaban llenas de visitantes. “Se intentó causar el mayor daño posible y se pusieron muchas vidas en riesgo”, lamentó Torres.

Descubrimiento de Material Peligroso

En la misma área, se hallaron seis granadas junto a carteles que contenían mensajes de contenido violento. “Es difícil entender la mentalidad de estas personas marginales”, reflexionó Torres, aludiendo a que aunque hay similitudes con situaciones del pasado, no puede confirmar si son los mismos individuos.

Grupos Violentos y su Peligrosidad

Torres describió a estos grupos como “minúsculos pero peligrosos”, que usan la ideología como fachada para realizar actividades delictivas, incluyendo la ocupación ilegal de tierras. “No queremos su presencia en Chubut”, exigió.

Impacto de los Incendios

Hasta el momento, de cinco focos de incendio, tres han sido controlados. Sin embargo, se confirmó que en Cholila el fuego se inició de manera intencional, con hallazgos de materiales acelerantes. Además, dos focos en el Parque Nacional Los Alerces y El Hoyo todavía representan una gran preocupación, afectando ya más de 1,800 hectáreas y destruyendo diez viviendas.

Apoyo Financiero para Productores Afectados

En respuesta a la crisis, el Banco Nación ha lanzado una línea de créditos destinada a los productores agropecuarios impactados por los incendios. Esta iniciativa incluye prórrogas y renovaciones de deudas, con montos que pueden alcanzar los $100,000,000.

Condiciones de los Créditos

La tasa de interés para inversiones comenzará en un 30% TNA durante los primeros tres años, mientras que para el capital de trabajo se establecerán condiciones de pago flexibles. La línea busca ayudar a los emprendedores a recuperarse y continuar sus actividades productivas en medio de esta adversidad.