Departamento en Calle Miró podría haberse vendido por $345,000, según inmobiliaria

La semana judicial arranca con fuerza en el caso que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se enfrenta a serias acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Este lunes, los propietarios de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que gestionó la venta del departamento donde reside Adorni, comparecieron ante el fiscal Gerardo Pollicita. Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, confirmaron que Pablo Martín Feijoo coordinó la operación, y este testigo está citado para declarar el miércoles.

Detalles de la venta del departamento

Los testigos afirmaron que el inmueble, ubicado en la calle Miró, fue renovado por completo y podría haberse vendido por 345.000 dólares. Sin embargo, Adorni adquirió la propiedad por 230.000 dólares en noviembre del año pasado, comprándolo a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, madres de Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, respectivamente. En la escritura, se acordó un pago inicial de 30.000 dólares y el resto financiado a un año.

Interrogantes sobre las compras realizadas

Rucci también reveló que, al salir al mercado, la propiedad estaba valorada en 340.000 dólares. Después de varias rebajas, el precio final alcanzó los 200.000 dólares, cantidad que pagó el exfutbolista Hugo Morales. La seña para esta transacción fue proporcionada por Feijoo, quien estuvo presente en la escritura junto a su madre y a la otra vendedora.

Investigación de la Justicia

El fiscal Pollicita intenta esclarecer si la compra del departamento y otros gastos asociados con Adorni, como viajes y alojamientos en lugares de lujo, son coherentes con sus ingresos y su patrimonio declarado.

Próximas declaraciones y avances en la causa

Además de Feijoo, se espera que Matías Tabar, de Grupo AA, también declare esta semana. Tabar fue responsable de las remodelaciones en otra propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

En medio de esta tormenta judicial, el futuro del jefe de Gabinete se augura incierto, con eventos que podrían reconfigurar la confianza pública en su gestión.