Desagüe pluvial en el Hospital Misericordia de Córdoba: avanza hacia su etapa final para eliminar anegamientos

Finalizan los Trabajos de Drenaje en el Hospital Misericordia: Una Solución para el Sur de Córdoba

La readecuación del sistema de drenaje en el Hospital Misericordia avanza a paso firme y se encuentra en su fase final. Esta obra, cuyo progreso supera el 90%, es el resultado de una colaboración entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Mejoras en el Drenaje para Beneficiar a los Vecinos

El objetivo de este proyecto es mejorar el drenaje de aguas lluvias, un problema que ha afectado históricamente a la zona sur de la ciudad. Las mejoras beneficiarán directamente a los residentes de varios barrios, entre los que se incluyen Villa El Chaparral, Cáceres, Colinas, Parque Vélez Sarsfield, Ciudadela, Las Flores, Iponá, San Fernando y General Artigas, entre otros.

## Un Corredor Estratégico para el Drenaje

La intervención se lleva a cabo en un corredor clave que abarca desde la Avenida Vélez Sarsfield hasta el arroyo La Cañada. Este recorrido es esencial para gestionar los excedentes hídricos que provienen de diferentes sectores del sur.

### Detalles de la Obra

Los trabajos incluyen la reconstrucción del conducto principal y la adecuación de los cruces subterráneos, así como la optimización de las estructuras complementarias. Estas modificaciones permitirán mejorar la capacidad de transporte del sistema, asegurando un rendimiento más eficiente durante fuertes tormentas.

Con los avances logrados, se espera que esta obra no solo solucione el problema de anegamientos en la región, sino que también contribuya a una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona sur de Córdoba.