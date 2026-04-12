Descienden por primera vez desde el Covid los casos de tribunales laborales en Gran Bretaña

La Caída de los Conflictos Laborales por Trabajo Remoto en Gran Bretaña: Un Cambio de Tendencia

A medida que la presión por regresar a las oficinas aumenta, el número de trabajadores que llevan a juicio a sus empleadores por cuestiones de trabajo remoto ha disminuido por primera vez desde la pandemia de Covid-19.

Según un análisis de los consultores de recursos humanos Hamilton Nash, el número de tribunales laborales en Inglaterra, Escocia y Gales que abordaron temas de trabajo remoto cayó un 13 % en 2025, alcanzando un total de 54 casos, marcando así una caída significativa si se compara con el auge de estos conflictos que se vivió durante el período pandémico.

Un Cambio Históricos en los Tribunales Laborales

Este descenso es el primero en seis años y pone fin a un incremento extraordinario que llevó a un aumento de diez veces en las quejas desde los niveles previos a la pandemia en 2019. En 2024, se registró el punto máximo con 62 casos relacionados con el trabajo remoto.

Transformaciones en el Mercado Laboral

La pandemia ha redefinido la estructura laboral, estableciendo el trabajo híbrido como nueva norma. Actualmente, más del 28% de los adultos trabajadores en Gran Bretaña realizan sus labores de manera híbrida, combinando la oficina con su hogar, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Resistencia de los Empleadores

A pesar del avance hacia esquemas de trabajo flexibles, muchas empresas han intensificado sus esfuerzos por limitar el trabajo desde casa. Grandes instituciones financieras, como Goldman Sachs y JPMorgan Chase, han liderado el regreso a las oficinas, exigiendo asistencia regular.

Factores Detrás del Descenso en Quejas

El descenso en las demandas por trabajo remoto puede estar influenciado por una serie de factores. La tasa de desempleo ha aumentado, alcanzando un 5.2% en el último trimestre de 2025, lo que indica que la balanza de poder se está inclinando hacia los empleadores. Esto podría haber llevado a muchos empleados a mantener un perfil bajo ante la posibilidad de perder su empleo.

El Efecto de Nuevas Regulaciones

La reciente introducción del derecho a solicitar trabajo flexible desde el primer día de empleo, que entró en vigor en abril de 2024, podría haber incentivado a los empleados a resolver conflictos internos en lugar de acudir a tribunales.

Una Realidad Laboral Compleja

Jim Moore, experto en relaciones laborales, afirma que las disputas que llegan a los tribunales son solo la «punta del iceberg», sugiriendo que muchos conflictos nunca se hacen públicos. Las decisiones de tribunales recientes también han empoderado a los empleadores, reforzando su postura a favor del regreso a la oficina.

Con el aumento de los requisitos de asistencia a la oficina por parte de algunas empresas, es posible que veamos un nuevo incremento en los casos de demanda laboral. Los trabajadores que decidan impugnar estas decisiones podrían enfrentarse a una larga espera, ya que se estima que el colapso de los tribunales laborales podría tardar hasta tres años en resolverse.