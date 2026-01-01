Descontento económico: el tema que domina las redes

Las redes sociales se transforman en el nuevo espacio de discusión, donde la economía se ha convertido en el tema principal que predomina tras un intenso periodo político en Argentina.

Un reciente análisis de Monitor Digital revela un notable cambio en las dinámicas de conversación en redes sociales, donde la economía ha superado a la política como el eje central del debate público argentino. Este fenómeno surge después de un 2025 marcado por la hiper politización, donde la gestión económica empieza a recibir el escrutinio que antes era exclusivo de la política.

Un Informe Revelador: La Pérdida de Interés por la Política

El estudio titulado “La economía en la conversación pública”, analiza cómo las menciones y emociones en plataformas digitales han evolucianado desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025. Mientras que la política dominó el discurso durante gran parte de este tiempo con porcentajes de menciones entre el 15% y el 20%, la economía, que oscilaba entre el 13% y el 14%, comenzó a ganar protagonismo tras las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

La economía ha desplazado a la política como el tema central en las redes tras las elecciones de octubre.

Del Poder a la Realidad Cotidiana

Durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la ansiedad política competía con la incertidumbre económica. Sin embargo, tras la consolidación del oficialismo libertario, la política empezó a decrecer en relevancia, mientras que los temas económicos cobraron mayor presencia, enfocándose en aspectos como precios, empleo y consumo.

A medida que la conversación se centró en la economía, el clima social no mejoró; más bien, el descontento se hizo más evidente. El indicador de sentimiento neto sobre cuestiones económicas se mantuvo en niveles muy negativos, fluctuando entre -40 y -65 puntos. El inicio de 2025 representó el pico de esta desilusión, coincidiendo con el aumento de la centralidad de la economía en el debate.

Evaluación Crítica de la Economía Sin el Filtro Político

El estudio destaca que, al disminuir la influencia política, la economía se enfrenta a un escrutinio más riguroso y menos ideologizado. La atención se dirige a situaciones cotidianas como sueldos, precios en el supermercado y tarifas, revelando un clima de pesimismo consolidado.

Además, el análisis muestra una creciente discrepancia entre las placas de redes sociales y los medios tradicionales. En estos últimos, se observa un tono más optimista apoyado en indicadores macroeconómicos; en contraste, las redes presentan un diagnóstico escéptico y crítico, generando una economía «bifronte» que refleja un malestar social y, al mismo tiempo, expectativas de negocios.

El malestar económico continúa vigente a pesar del cambio en la temática del debate.

Una Nueva Realidad: El Juicio del Público se Centra en la Economía

Monitor Digital enfatiza que el resultado electoral de octubre marcó un hito. La política está en retirada y el gobierno se enfrenta al juicio de la ciudadanía en torno a la economía. La discusión pública ya no gira en torno a la política, sino a la viabilidad del modelo económico y su impacto en la vida diaria.

El estudio concluye que si la recuperación económica no se refleja de manera rápida en la vida cotidiana de los ciudadanos, la disparidad entre la narrativa optimista y el sentimiento real en las redes podría intensificarse, afectando el clima social a medida que se acerque el 2026.