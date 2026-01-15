Descubre cómo Naranja X facilita la acreditación de fondos de ANSES

La nueva funcionalidad de Naranja X facilita a los beneficiarios de ANSES la gestión de sus ingresos de manera totalmente digital y sin costo alguno.

Naranja X ahora permite a los usuarios recibir directamente las prestaciones y asignaciones de ANSES en sus cuentas virtuales, haciendo que la administración de estos fondos sea más sencilla y accesible.

Acceso Rápido y Sin Complicaciones

Esta innovadora opción se habilita con solo unos pocos pasos, sin necesidad de trámites presenciales y con acreditación automática. Una experiencia 100% digital, ágil y segura.

Un Respiro Para las Familias Argentinas

Cobrar una asignación supera el simple acto de recibir dinero; implica organizar gastos y planificar la semana. Contar con herramientas intuitivas como Naranja X representa un alivio para muchas familias en su día a día.

Proceso de Acreditación en Naranja X

La plataforma se compromete a ofrecer soluciones que se integren en la economía de las personas, ayudando a que su dinero rinda más. En Argentina, aproximadamente 9,3 millones de beneficiarios reciben Asignaciones Familiares, de los cuales más de 8 millones corresponden a Asignaciones por Hijo, según la Subsecretaría de Seguridad Social.

Cómo Configurar tu Cuenta

Para establecer Naranja X como método de cobro, sigue estos pasos sencillos:

1. Ingresa a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Accede al menú «Medio de cobro: Asignaciones y voucher educativo».

3. Selecciona la opción «Acreditación en cuenta».

4. Introduce el CBU de tu cuenta Naranja X para completar el proceso.

Rendimientos Diarios y Mayor Control Financiero

Con una cuenta remunerada, los fondos acreditados generan rendimientos diarios, a diferencia de las cuentas de ahorro tradicionales. Esto permite a los usuarios manejar su dinero de manera más eficiente, maximizando cada ingreso.