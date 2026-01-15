Descubre cómo Naranja X facilita la acreditación de fondos de ANSES

Naranja X Revoluciona el Cobro de Asignaciones: Acreditación Directa desde ANSES
La nueva funcionalidad de Naranja X facilita a los beneficiarios de ANSES la gestión de sus ingresos de manera totalmente digital y sin costo alguno.
Naranja X ahora permite a los usuarios recibir directamente las prestaciones y asignaciones de ANSES en sus cuentas virtuales, haciendo que la administración de estos fondos sea más sencilla y accesible.
Acceso Rápido y Sin Complicaciones
Esta innovadora opción se habilita con solo unos pocos pasos, sin necesidad de trámites presenciales y con acreditación automática. Una experiencia 100% digital, ágil y segura.
Un Respiro Para las Familias Argentinas
Cobrar una asignación supera el simple acto de recibir dinero; implica organizar gastos y planificar la semana. Contar con herramientas intuitivas como Naranja X representa un alivio para muchas familias en su día a día.
Proceso de Acreditación en Naranja X
La plataforma se compromete a ofrecer soluciones que se integren en la economía de las personas, ayudando a que su dinero rinda más. En Argentina, aproximadamente 9,3 millones de beneficiarios reciben Asignaciones Familiares, de los cuales más de 8 millones corresponden a Asignaciones por Hijo, según la Subsecretaría de Seguridad Social.
Cómo Configurar tu Cuenta
Para establecer Naranja X como método de cobro, sigue estos pasos sencillos:
1. Ingresa a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
2. Accede al menú «Medio de cobro: Asignaciones y voucher educativo».
3. Selecciona la opción «Acreditación en cuenta».
4. Introduce el CBU de tu cuenta Naranja X para completar el proceso.
Rendimientos Diarios y Mayor Control Financiero
Con una cuenta remunerada, los fondos acreditados generan rendimientos diarios, a diferencia de las cuentas de ahorro tradicionales. Esto permite a los usuarios manejar su dinero de manera más eficiente, maximizando cada ingreso.