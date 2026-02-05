Descubre el Nuevo Mapa de Gobernadores de Milei

La estrategia política de la actual administración ha desactivado la unión de los mandatarios provinciales justo antes del crucial debate sobre la reforma laboral en el Senado, marcando un cambio contundente en el panorama político.

Desarticulación de la Alianza de Gobernadores

La Casa Rosada ha logrado interrumpir la coordinación entre los gobernadores, quienes el año anterior había unido esfuerzos para plantear reclamos sobre la transferencia de ATN y la coparticipación de impuestos. A pocos días del encuentro organizado para discutir la reforma laboral, la convocatoria fue cancelada, evidenciando la ruptura de la colaboración entre los mandatarios.

Opositores a la Vista: Kicillof y Compañía

En el bando opositor se destacan figuras como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, y Gildo Insfrán, quienes mantienen una postura crítica frente a la administración actual. A pesar de la convocatoria, algunos mandatarios decidieron distanciarse de la reunión prevista, destacando la falta de consenso entre sus pares.

Por Qué Se Cayeron las Negociaciones

Quintela fue uno de los principales promotores de la cumbre, pero varios gobernadores que inicialmente se habían mostrado dispuestos a participar, optaron por no asistir. Aunque algunos de ellos, como Maximiliano Pullaro, consideraban relevante plantear el reclamo fiscal, finalmente decidieron no apoyar la reunión.

El Gobierno y Su Poder de Convicción

La administración actual se ve fortalecida por el reciente triunfo electoral y las alianzas formadas con ciertos gobernadores. Mientras, la fragmentación del peronismo ha facilitado las negociaciones, permitiendo un margen más amplio para el oficialismo.

El Conglomerado de Gobernadores: Nuevas Dinámicas

Con el regreso de la actividad legislativa, el oficialismo encuentra un escenario favorable para la reforma laboral. Los representantes agrupados en Provincias Unidas ya han manifestado su apoyo, aunque con condiciones que afectan la recaudación provincial.

Expectativas a Futuro

El clima actual beneficia al Gobierno, que tendrá la oportunidad de aprovechar estos meses antes de que la preocupación electoral vuelva a ser un tema predominante en el discourse de los gobernadores, lo que podría reavivar la necesidad de coordinación entre las provincias.