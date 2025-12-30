Descubren contrato con empresa de Faroni que cobraba un 30% de comisión

Un nuevo capítulo en la investigación sobre la AFA se escribe con el hallazgo de un contrato que vincula a la entidad con la empresa de Javier Faroni, despertando sospechas de irregularidades financieras.

Allanamientos y Revelaciones Impactantes

La sede de la AFA en Viamonte fue objeto de allanamientos esta semana, donde se descubrió un contrato clave entre la asociación y una firma relacionada con el empresario teatral Javier Faroni. Este acuerdo le otorga a la empresa el control exclusivo de todos los pagos y cobros de la AFA en el extranjero, a cambio de una significativa comisión del 30% sobre los montos recaudados, así como un 10% por servicios logísticos.

Detalles del Contrato

El contrato, que fue firmado por Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino el 9 de diciembre de 2021, establece que la AFA no podrá realizar contrataciones similares sin la conformidad de Faroni. Según el documento, la empresa TourProdEnter manejará hasta el 30% de los ingresos de la AFA por cada contratación, además de gestionar acciones logísticas esenciales.

Investigación en Curso

El allanamiento se realizó bajo la dirección del juez federal Luis Armella, tras una solicitud de la Fiscalía de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Lavado de Activos. Además de la sede de Viamonte, las fuerzas de seguridad intervinieron en la sede de Ezeiza y en la residencia de Faroni.

El Rol de Faroni en la asunción de la AFA

El contrato incluye cláusulas que permiten a la empresa representar a la AFA en diversas áreas, como patrocinios y eventos deportivos, aunque no ejercerá funciones dentro del territorio argentino. Esta situación suscitó interrogantes sobre la procedencia de los fondos y posibles maniobras de lavado de activos, dado que se estima que al menos US$ 42 millones habrían sido desviados hacia empresas en Miami.

Aspectos Legales y Prohibiciones

A pesar de contar con una prohibición para salir del país, Faroni intentó fugarse a Uruguay la noche anterior, siendo detenido en el Aeroparque. Las autoridades presumen que su intento de escapar se debió a las notificaciones sobre la investigación en curso, las cuales implican conexiones con el sistema financiero global y un esquema de lavado de activos.

Otros Implicados en el Escándalo

La causa también involucra a Ariel Vallejo, financista vinculado a Tapia y propietario de Sur Finanzas, quien es señalado por haber desvelado el escándalo en la AFA. Las investigaciones también llevaron a la detención de otros involucrados, quienes enfrentan cargos de encubrimiento agravado tras ser sorprendidos manipulando evidencia.

El Futuro de la AFA en la Mira

Con el escándalo en expansión, la atención se centra en las decisiones que tomará la AFA y cómo gestionará su reputación y operaciones a futuro. A medida que la investigación avanza, más detalles críticos sobre el flujo de dinero y las relaciones contractuales podrían salir a la luz, poniendo en jaque a la dirección actual de la entidad.