Descubriendo cómo superamos obstáculos en la búsqueda de nuestros objetivos

La Universidad Estatal de Ohio revela que poner en duda nuestras propias inseguridades puede ser la clave para fortalecer el compromiso con nuestras metas personales. Un estudio dirigido por el profesor Patrick Carroll pone de manifiesto el poder de la auto-reflexión.

La investigación del profesor Patrick Carroll, publicada en la revista ‘Self and Identity’, ha demostrado que inducir dudas metacognitivas sobre los pensamientos propios puede incrementar el compromiso hacia los objetivos personales. Este hallazgo surge de un análisis profundo sobre cómo las personas manejan lo que se define como una ‘crisis de acción’, un escenario habitual donde se cuestiona si vale la pena continuar persiguiendo una meta frente a los obstáculos planteados.

Entendiendo las Crisis de Acción

Las “crisis de acción” emergen en contextos relacionados con objetivos de identidad, que son metas a largo plazo que reflejan el deseo de convertirse en una cierta persona. Por ejemplo, aspirar a ser médico conlleva un arduo camino lleno de dificultades, lo que puede acentuar considerablemente las dudas sobre la viabilidad de dicha meta.

La Influencia de la Duda Metacognitiva

El estudio de Carroll se centró en la duda metacognitiva, que se refiere al grado de certeza que una persona siente acerca de la validez de sus pensamientos. En contraste con investigaciones anteriores que subrayaban la influencia negativa de la inseguridad, este estudio propone que cuestionar nuestras propias dudas puede cultivar un sentido renovado de confianza.

Metodología del Estudio

En el primer estudio, 267 participantes fueron convocados virtualmente. Primero evaluaron su estado en relación a una escala de crisis de acción sobre su principal objetivo personal. Posteriormente, participaron en una actividad donde debían escribir sobre situaciones en las que se sintieron seguros o inseguros respecto a sus pensamientos sobre sus metas.

Resultados Sorprendentes

Los resultados mostraron que quienes escribieron sobre su inseguridad y luego reflexionaron sobre momentos de seguridad reportaron menor compromiso con sus objetivos. En contraposición, aquellos que analizaron sus dudas experimentaron un aumento palpable en su determinación por alcanzar sus metas.

Expansión de la Investigación

El trabajo incluyó un segundo estudio con 130 estudiantes a los que se les pidió completar la escala de crisis de acción usando su mano no dominante. Esta técnica busca generar dudas sobre la validez de los pensamientos, ya que una escritura más desprolija a menudo se asocia con inseguridad sobre su contenido.

La Importancia de la Perspectiva Externa

Carroll señala que inducir dudas metacognitivas puede ser complicado sin ayuda externa. Amigos, familiares o profesionales pueden fomentar este tipo de cuestionamientos sin que la persona se dé cuenta de la intención. Sin embargo, se debe manejar con cuidado para no afectar el buen juicio de la persona.

Una Nueva Visión sobre los Obstáculos Personales

Los hallazgos de este estudio amplían nuestra comprensión sobre cómo los individuos abordan los desafíos en la búsqueda de sus aspiraciones. El enfoque propuesto sugiere que cuestionar nuestras inseguridades, cuando se hace de manera adecuada, puede servir como un poderoso motor para la perseverancia en nuestros objetivos más significativos.