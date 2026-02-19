Desempleo se reduce al 6,3% en el tercer trimestre de 2025, informa INDEC

El último reporte del INDEC revela un descenso significativo en la desocupación urbana, lo que genera expectativas positivas frente al panorama laboral argentino.

Descenso en la Tasa de Desempleo

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación en los centros urbanos se estableció en 6,3% durante el tercer trimestre de 2025. Este índice representa una notable mejora respecto al 7,6% del trimestre anterior y un leve descenso en comparación con el 6,4% registrado en el mismo período de 2024.

Población Económicamente Activa

El informe indica que la población económicamente activa en áreas urbanas alcanzó los 20,6 millones de personas. De este total, 19,3 millones estaban empleadas, incluyendo 3,2 millones que buscan mejorar su situación laboral y 2,2 millones de trabajadores subocupados. Por otro lado, 1,3 millones de personas se encontraban desocupadas.

Desigualdades Regionales en el Empleo

Analizando los datos por región, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera la tasa de empleo con un 54,1%, seguida de La Pampa (48,4%), Santa Fe (46,5%), Córdoba (45,7%) y Jujuy (45,5%). En contraposición, las tasas más altas de desempleo se registran en Santa Cruz (10,7%), La Pampa (7,8%), Buenos Aires (7,7%) y Chaco (7,4%).

Metodología del Informe

El estudio del INDEC se basa en una muestra ampliada que permite obtener estimaciones sobre el total nacional urbano, abarcando 31 grandes aglomerados, donde la tasa de desocupación se sitúa en 6,9%.

Situación Laboral y Subocupación

El documento también destaca la existencia de inestabilidad laboral, señalando que la subocupación total asciende al 11,2%. Este indicador está compuesto por 7,8% de subocupados que buscan más trabajo y 3,3% que no lo hacen. Se considera subocupadas a aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y están abiertas a aumentar su carga horaria.