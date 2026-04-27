Detienen en Paraguay a asesino prófugo de 30 años que cambió de identidad

Un Fugitivo Brasileño Capturado en Paraguay: La Sorpresiva Historia de Marcos Panissa
Marcos Panissa, quien vivió en Paraguay con una identidad falsa durante más de 20 años, fue arrestado por la policía en San Lorenzo, revelando un pasado oscuro marcado por un brutal asesinato.
Una vida de engaños en Paraguay
Marcos Campinha Panissa llevó una doble vida como José Carlos Vieira en Paraguay. Durante más de dos décadas, construyó una familia, abrió un negocio y disfrutó de un estilo de vida aparentemente normal.
Un Arresto Inesperado
El 15 de abril, su vida cambió drásticamente cuando la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo detuvo al salir de un local comercial. La sorpresa fue evidente en su rostro al escuchar su verdadero nombre, algo que no escuchaba desde hace años.
El Crimen que lo Persiguió
Panissa fue condenado en Brasil por el asesinato de su exesposa, Fernanda Estruzani, quien fue apuñalada 72 veces en 1989. A pesar de la gravedad de su crimen, logró escapar de la justicia brasileña, siendo un fugitivo por más de tres décadas.
Un Crimen Terrible
Fernanda, de 21 años, fue atacada en su apartamento en Londrina, Paraná. La relación entre ambos estaba marcada por la separación, pero Panissa no toleró el fin de su relación. Al regresar esa noche, irrumpió en su hogar y acabó con su vida de manera brutal.
La Huida hacia Paraguay
Tras el asesinato, Marcos se refugió en Paraguay, donde asumió una nueva identidad. Se desconoce la fecha exacta de su llegada, pero se estima que fue en la década de 1990. Su nuevo nombre le permitió establecerse y formar una nueva vida.
Una Vida Nueva y Oculta
En Paraguay, Panissa adquirió propiedades, tuvo una hija y se integró en la comunidad, llevando una existencia tranquila y alejada de su pasado criminal.
La Colaboración Internacional que Llevó a su Captura
La captura de Marcos Panissa fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades brasileñas y paraguayas. Después de años de búsqueda, la policía logró definir su paradero en el país vecino.
Operación Memento Mei
La operación para su arresto se llevó a cabo en San Lorenzo, donde finalmente fue interceptado mientras realizaba compras. Este arresto no solo cierra un capítulo de un caso antiguo, sino que también simboliza la importancia de la memoria hacia las víctimas de feminicidio.
El Futuro de Panissa
Después de su arresto, las autoridades empezaron los trámites para su extradición a Brasil, donde enfrentará su condena. Su abogado ha señalado que apelará para obtener una reducción de la pena, argumentando cuestiones legales sobre su juicio.
La detención de Marcos Panissa es un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, nunca se detiene. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos.