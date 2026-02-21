Di María: Brillando incluso en la derrota

En un emocionante encuentro, Rosario Central mostró su calidad, pero Talleres logró adjudicarse una valiosa victoria por 1-0 gracias a un gol de Ronaldo Martínez. El espectáculo fue puro fútbol, dejando claro que, en este deporte, el resultado no siempre refleja el esfuerzo.

El Gigante de Arroyito vibró durante la sexta fecha del torneo Apertura, donde Rosario Central se presentó con gran entusiasmo tras su reciente victoria ante Barracas Central. El recibimiento a los jugadores y la intensidad del juego dejaron en claro que la hinchada auriazul estaba lista para apoyar a su equipo en un duelo clave, especialmente con el clásico frente a Newell’s a la vista.

Un Inicio Intenso y Decidido

Desde el primer minuto, Rosario Central mostró su determinación, pero la presión constante de Talleres fue un desafío inesperado para el local. Ángel Di María, figura destacada, se encontró rodeado de defensores que intentaban neutralizar su impacto en el juego. Sin embargo, el «Fideo» no se dejó intimidar y continuó mostrando su habilidad en el campo.

Momentos Clave en el Encuentro

A pesar de los esfuerzos de Central, fue Talleres quien se mostró más efectivo en las pocas oportunidades claras que generaron. En el minuto 42, Ronaldo Martínez capitalizó un rebote y con un potente zurdazo abrió el marcador. Su celebración, grabada en vídeo, reflejó la alegría por un gol crucial.

El Esfuerzo de Di María se Mantiene

Durante el primer tiempo, Di María tuvo un papel protagónico, tocando el balón en numerosas ocasiones. Aunque el equipo local no concretó las jugadas, la actitud combativa de Di María mantuvo viva la esperanza de cambiar el rumbo del partido en la segunda mitad.

Talleres y su Estrategia Inteligente

En la segunda mitad, Talleres ajustó su estrategia, buscando cerrar los espacios y mantener la ventaja. Mientras tanto, Rosario Central continuó buscando el empate, llevando el juego a un ritmo frenético. A pesar de las oportunidades generadas, la suerte no estuvo del lado del local, que una vez más se encontró con Guido Herrera, el arquero de Talleres, salvando su arco de manera impresionante.

La Dureza del Enfrentamiento

Ambos equipos demostraron su capacidad física y técnica, pero, a pesar de las numerosas ocasiones, el resultado se mantuvo a favor de Talleres. El encuentro no solo fue un testimonio del talento de Di María, sino también de la fortaleza y la determinación del equipo visitante.

Sin duda, la victoria de Talleres fue justa, pero será un reto para Rosario Central reflexionar sobre cómo mejorar y seguir luchando en el torneo, especialmente con su próximo clásico en el horizonte.