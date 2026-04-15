Día 47 del conflicto EE.UU., Israel e Irán: Lo esencial que debes saber

La situación en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo nivel de tensión en este 47° día de conflicto, con incidentes que sacuden el panorama internacional y un alza notable en los precios del petróleo.

Desde el **bloqueo marítimo de Estados Unidos** a los puertos iraníes y las fracasadas negociaciones en Pakistán, el ambiente se torna cada vez más complejo. Mientras, Donald Trump expresa su descontento y asegura que busca un «gran trato».

A continuación, se presentan los principales acontecimientos que contribuyen a la creciente preocupación mundial sobre este conflicto.

Principales Noticias Sobre el Conflicto

Estados Unidos ha implementado un **bloqueo naval en el estrecho de Ormuz**, mientras Trump sugiere que Irán está abierto al diálogo.

Rusia y China han iniciado conversaciones sobre la situación en la región.

han iniciado conversaciones sobre la situación en la región. Diversos países, incluidos Canadá, Australia y el Reino Unido, exigen un cese inmediato de las hostilidades en Líbano.

El secretario del Tesoro de EE. UU. declaró que China no podrá acceder al petróleo iraní.

JD Vance afirmó que Trump busca un «gran trato».

Irán reportó el mayor número de ejecuciones desde 1989 en el año anterior.

Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo

BRENDAN SMIALOWSKI – AFP



Otros Acontecimientos Relevantes

El **Papa León XIV** hizo un llamado a la paz en Líbano, solicitando un alto al fuego.

Trump respondió a los comentarios del Papa diciendo: «No quiero un Papa que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear».

Israel reportó la muerte de un soldado en el sur de Líbano.

Pakistán ha vuelto a ofrecer sus instalaciones para futuras negociaciones.

Motivos Detrás de los Ataques a Irán

Ocho meses después del conflicto breve entre Irán e Israel, Estados Unidos e Israel lanzaron el **28 de febrero** una ofensiva masiva contra objetivos en Irán, incluyendo áreas clave en Teherán y sedes del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Abuchearon a JD Vance en una universidad

ABBAS FAKIH – AFP

