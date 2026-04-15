Día 857: Milei en la Trampa de Pedro y el Lobo

En un clima económico cargado de incertidumbre, Javier Milei , Presidente de Argentina, continúa prometiendo la llegada de una inflación a la baja que, hasta el momento, no se materializa. Su narrativa se asemeja a la famosa fábula de Pedro y el Lobo, donde la repetición de advertencias pierde impacto frente a la dura realidad de los números.

La reciente inflación de marzo alcanzó el 3,4%, la más alta del último año, evidenciando la falta de consenso entre el Gobierno y los economistas sobre su trayectoria futura. Mientras Milei anticipa un inicio en cero de la inflación para agosto, los analistas prevén un aumento sostenido que puede superar el 2% mensual en 2026.

La Estrategia del Miedo

El miedo al regreso del kirchnerismo ha servido como sostén político para Milei, pero su efectividad se diluye ante la creciente frustración de la población. Comentarios sobre un plan económico que no cumple con las expectativas generan desconfianza, especialmente cuando los precios continúan subiendo y el consumo se estanca.

Expectativas Económicas vs. Realidad

En menos de tres meses, la inflación acumulada ha sido del 9,4%, en contraposición a la meta de un 10,1% anual. Esta discrepancia intensifica las críticas hacia un modelo que se aleja de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estima una inflación del 30,4% para el año.

Incertidumbre en el Sector Productivo

El reciente encuentro en la Cámara de Comercio Americana dejó en evidencia la disparidad entre sectores. Mientras la industria energética plantea un futuro optimista gracias a las inversiones en Vaca Muerta, otros sectores industriales se muestran aprensivos, reflejando un estancamiento que requiere atención urgente.

Un Plan que Desilusiona

Milei, en discursos recientes, no ha evitado expresar su descontento con la inflación, que atribuye a factores externos como la guerra en Irán y elementos estacionales. Sin embargo, su insistencia en que el problema se corregirá «pronto» solo siembra más dudas.

Comparaciones Históricas

A medida que se observa la trayectoria de anteriores planes económicos, surge la duda sobre la efectividad del actual. La acumulación de un 293% de inflación desde el inicio de su gestión plantea paralelismos inquietantes con planes que fracasaron en el pasado.

Perspectivas a Futuro

A diferencia de los años ’90, la economía de 2023 no ha tocado fondo, lo que hace que el margen de maniobra sea más limitado. A pesar del apoyo explícito del FMI, persiste la preocupación por un modelo que podría erosionar la competitividad a largo plazo debido a un dólar que, si bien estabiliza en el presente, puede desencadenar problemas futuros.

La Credibilidad en Juego

A medida que las promesas de una mejora inminente se repiten sin substancia, la confianza del público se ve comprometida. Las encuestas revelan un aumento en la desaprobación de Milei, evidenciando que sus afirmaciones pueden estar perdiendo su efectividad.

El dilema se presenta no solo en la capacidad de ajustar políticas económicas, sino en cómo Milei administrará esta presión a medida que la insatisfacción crece. La relación entre su retórica y la realidad es una cuestión crítica que podría determinar el rumbo de su gobierno.