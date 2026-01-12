Diego Guelar: «Trump, un instante en la historia»

El exembajador argentino en China y EE.UU., Diego Guelar, destacó que la figura de Donald Trump no transformará el curso de la historia mundial, considerándolo simplemente un episodio fugaz.

En una reciente entrevista en Splendid AM 990, Guelar analizó el impacto de las políticas estadounidenses en el contexto internacional, subrayando que lo sucedido no debe celebrarse como una victoria, sino que es una señal de alerta sobre el futuro.

La situación de EE.UU. en Venezuela

Guelar manifestó su preocupación respecto a las acciones actuales de Estados Unidos, argumentando que representan un desafío para el equilibrio internacional establecido durante las últimas ocho décadas, desde 1945. “Esto debe impulsarnos a fortalecer los lazos de cooperación internacional y a replantearnos la globalización”, afirmó.

En sus declaraciones, el exembajador expresó su convicción de que lo que se vive hoy es solo una anécdota y que, a pesar de los cambios políticos, la historia tiene un rumbo más amplio y duradero. “La intervención no cambiará la estructura fundamental de las relaciones internacionales”, concluyó.

La soberanía venezolana y sus desafíos

Según Guelar, dos hechos son innegables: la detención del presidente Nicolás Maduro y el nuevo acuerdo petrolero que otorga a EE.UU. el control sobre el petróleo venezolano, anteriormente monopolizado por potencias como China y Rusia. Esta situación, como analizó, podría generar un resurgimiento económico en Venezuela, siempre y cuando exista un cambio político genuino.

“El gran reto ahora es la transición política en Venezuela y recuperar la soberanía. Para lograr esto, el verdadero actor debe ser el pueblo venezolano, que aún no aparece contundentemente en este proceso”, concluyó Guelar, resaltando la importancia de la participación ciudadana en el futuro del país.