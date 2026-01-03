Diosdado Cabello llama a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura de Maduro

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, hace un llamado urgente a los colectivos chavistas para que se preparen ante los recientes acontecimientos de tensión militar en Caracas, tras la presunta captura de Nicolás Maduro.

Durante una intervención pública, Cabello instó a la calma y a la disciplina entre sus seguidores, enfatizando que la situación es delicada pero controlable.

Un Llamado a la Unidad y la Resistencia

“Confíen en el liderazgo, y no caigan en el desespero. Debemos resistir ante el enemigo que nos ataca”, afirmó Cabello, quien a pesar del estruendo de helicópteros de combate estadounidenses, subrayó que “el país está en completa calma”.

La Voz de la Vicepresidenta: Inseguridad y Demandas Internacionales

En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó su preocupación por la falta de información sobre el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Exigimos pruebas de vida inmediatas”, demandó en un reporte a los medios.

Acciones de Defensa Nacional

Rodríguez también destacó que las fuerzas armadas han sido instruidas para estar en plena movilidad, y que “todos los planes de defensa están activos”, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad del país.

Reacción del Ministro de Defensa ante el Conflicto

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, catalogó la situación como “la más criminal agresión militar” que ha sufrido Venezuela. Afirmó que se ha ordenado el despliegue de todas las capacidades de defensa disponibles y convocó a la población a permanecer en calma.

Estado de Alerta Nacional

Las autoridades han declarado un “estado de Conmoción Exterior” en todo el territorio nacional, frente a lo que consideran una amenaza inminente. Esta decisión busca salvaguardar los derechos ciudadanos y preparar al país para una resistencia organizada.

Demandas a la Comunidad Internacional

Diosdado Cabello y Tarek William Saab, fiscal general, hicieron un fuerte llamado a los organismos internacionales, exigiendo que se pronuncien sobre lo que consideran una “masacre” y dejen claro su rechazo a la escalada de violencia.

Un Pedido a la Población

Saab instó a los venezolanos a estar alertas y a denunciar cualquier violación de derechos humanos. “Aprovecho este momento para pedir a las Naciones Unidas que actúe y se manifieste ante estos ataques”, concluyó.