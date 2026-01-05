Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 5 de enero

Este lunes 5 de enero, el dólar oficial alcanza los 1.495 pesos en el Banco Nación, mientras que su precio de compra se sitúa en 1.445 pesos. El Gobierno ha establecido un rango entre 1.000 y 1.500 pesos para la flotación de la moneda estadounidense.

La cotización del dólar en el mercado argentino refleja las fluctuaciones del día, con distintas entidades bancarias ofreciendo valores diferentes. A continuación, se detallan los precios actualizados.

Dólar Banco Nación

En el Banco Nación, el dólar oficial se encuentra en 1.495 pesos para la venta y 1.445 pesos para la compra.

Dólar Blue

Mientras tanto, el valor del dólar blue también presenta su propia dinámica. En días recientes, ha mantenido precios distintivos en el mercado informal, lo que destaca las diferencias con el dólar oficial y el MEP.

Dólar MEP

El dólar MEP se cotiza a 1.505,01 pesos para la compra y 1.506,21 pesos para la venta, marcando una ligera variación respecto al oficial.

Precios por Entidad Financiera

A continuación, se presentan los valores del dólar según diferentes bancos en el país:

Bancor

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.505.

BBVA

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.495.

ICBC

– Compra: $1.445.

– Venta: $1.495.

Banco Supervielle

– Compra: $1.449.

– Venta: $1.489.