Dólar Hoy: Cotización del 27 de abril de 2026

Actualización del Dólar en Argentina: Precios del Lunes 27 de Abril
Los tipos de cambio de diversas modalidades del dólar se fijan hoy en el mercado argentino, con cifras que marcan la dinámica económica actual.
Cotización del Dólar Blue
Hoy, el dólar blue se establece en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, reflejando la evolución del mercado paralelo.
Cotización del Dólar Oficial
El dólar oficial, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Cotización de Dólares Financieros
Dólar MEP (Bolsa)
El dólar MEP se encuentra a $1.437 para la compra y $1.441,40 para la venta.
Dólar Contado con Liquidación (CCL)
El dólar CCL se sitúa hoy en $1.494,60 para la compra y $1.495,80 para la venta.
Dólar Cripto
El dólar cripto opera a $1.483,50 para la compra y $1.483,60 para la venta, reflejando el valor de las criptomonedas en el mercado.
Dólar Tarjeta
En cuanto al dólar tarjeta, el tipo de cambio utilizado para los gastos en el exterior se establece en $1.846.
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El riesgo país, un indicador que refleja la incertidumbre en la economía, se ubica en 557 puntos básicos este lunes.