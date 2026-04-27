Dólar Hoy: Cotización del 27 de abril de 2026

Actualización del Dólar en Argentina: Precios del Lunes 27 de Abril

Los tipos de cambio de diversas modalidades del dólar se fijan hoy en el mercado argentino, con cifras que marcan la dinámica económica actual.

Cotización del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue se establece en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, reflejando la evolución del mercado paralelo.

Cotización del Dólar Oficial

El dólar oficial, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Cotización de Dólares Financieros

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP se encuentra a $1.437 para la compra y $1.441,40 para la venta.

Cotización del Dólar Blue – Lunes 27 de Abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se sitúa hoy en $1.494,60 para la compra y $1.495,80 para la venta.

Dólar Cripto

El dólar cripto opera a $1.483,50 para la compra y $1.483,60 para la venta, reflejando el valor de las criptomonedas en el mercado.

Dólar Tarjeta

En cuanto al dólar tarjeta, el tipo de cambio utilizado para los gastos en el exterior se establece en $1.846.

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El riesgo país, un indicador que refleja la incertidumbre en la economía, se ubica en 557 puntos básicos este lunes.