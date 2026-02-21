Domingo Cavallo aboga por la convertibilidad: ‘Cuanto antes, mejor’

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, comparte su evaluación sobre la gestión macroeconómica de Javier Milei y destaca desafíos clave para mejorar la economía argentina.

Durante una reciente entrevista, Domingo Cavallo, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, se pronunció sobre el estado actual de la economía. A pesar de observar algunos avances en la desaceleración de la inflación, sostuvo que aún existen distorsiones significativas que reflejan un esquema de “represión financiera”. Cavallo enfatizó que la acción más urgente del gobierno debería ser la declaración de la convertibilidad del peso.

La urgencia de la convertibilidad del peso

“Cuanto antes se declare la convertibilidad del peso, mejor”, afirmó Cavallo, quien ha sido un defensor de esta política en momentos críticos de la historia argentina. Según su análisis, el sistema actual de bandas cambiarias está cargado de controles que impiden el pleno funcionamiento del mercado cambiario y generan inestabilidad en las tasas de interés.

Un llamado a la liberalización del mercado cambiario

El exministro propuso avanzar hacia un esquema donde se eliminen todos los controles de cambio, permitiendo la liberalización del mercado de divisas. En este marco, sugirió que el Banco Central debería limitar su intervención a la acumulación de reservas y no interferir frecuentemente en las operaciones de compra y venta de divisas.

Impacto de las tasas de interés y la represión financiera

Cavallo también advirtió que las restricciones cambiarias no solo distorsionan los precios en la economía, sino que también elevan los costos de financiamiento. A su juicio, las altas tasas reales son una consecuencia directa del actual marco regulatorio. “Una economía que no tiene crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, señaló.

La carga de los impuestos distorsivos

En su análisis, el exfuncionario abordó el sistema tributario, sugiriendo la eliminación de impuestos considerados distorsivos, como el gravamen a los Ingresos Brutos. Este impuesto, según Cavallo, incrementa el costo del crédito y tiene un impacto negativo en la actividad productiva del país.

El legado del «uno a uno»

El término “uno a uno” se asocia estrechamente con la gestión de Cavallo, donde el peso argentino estaba igualado al dólar estadounidense. Esta política fue implementada en 1991 y ayudó a estabilizar la economía enfrentando la hiperinflación. Sin embargo, lo que comenzó como un éxito histórico se transformó en una dependencia peligrosa del dólar, llevando a crisis posteriores.

Desafíos del regreso a la convertibilidad

Tras su retorno al Ministerio en 2001, Cavallo enfrentó la situación crítica del corralito, que generó un descontento masivo y severas protestas en el país. Esta experiencia resalta la complejidad y los riesgos asociados con un regreso a la convertibilidad, un tema que sigue generando intenso debate en la actualidad.