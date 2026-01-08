Donald Trump lanza su banco para impulsar el dólar digital

El magnate y expresidente de EE. UU., Donald Trump, vuelve a generar revuelo en el ámbito financiero con una jugada que promete sacudir los cimientos del sistema bancario tradicional.

La firma World Liberty Financial, asociada a su familia, ha solicitado la creación de un banco nacional bajo supervisión federal, destinado a potenciar su stablecoin y expandir su influencia en el ámbito de las finanzas regulares.

World Liberty Financial: Innovación en el Sistema Bancario

World Liberty Financial ha dado un paso significativo al presentar una solicitud de charter bancario ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el organismo encargado de regular y supervisar los bancos nacionales en Estados Unidos.

La petición fue formulada por WLTC Holdings LLC, una filial creada con el propósito de establecer el World Liberty Trust Company, National Association, un banco fiduciario diseñado para operar principalmente con stablecoins.

Desde su lanzamiento, el dólar cripto USD1 se ha convertido en la base de las operaciones de World Liberty Financial, exhibiendo un crecimiento notable y logrando una rápida adopción en el ámbito institucional.

Objetivo: Integrar Finanzas Tradicionales y Cripto

Con la autorización del nuevo banco, la compañía aspira a combinar en una sola entidad la emisión, custodia y conversión de USD1, además de ofrecer servicios a otros emisores de stablecoins que busquen operar de manera transparente con el dólar.

Los ejecutivos de WLFI han indicado que, de recibir la carta bancaria, las operaciones de emisión y conversión podrían iniciarse sin comisiones iniciales para atraer a clientes institucionales bajo un marco completamente supervisado.

Un Banco con Nombre de Trump: La Controversia

La vinculación de Donald Trump con World Liberty Financial genera un intenso debate. Aunque el término «banco de Trump» puede parecer exagerado, la empresa fue cofundada por él y personas de su círculo cercano, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

Críticos han expresado inquietudes sobre la influencia de figuras políticas en iniciativas financieras privadas, especialmente en un momento en que se discuten regulaciones sobre stablecoins y finanzas digitales en el país.

Además, Trump ha manifestado su deseo de que el token de World Liberty Financial sea transferible, lo que ha traído a la luz supuestos intentos de influir en la regulación en su favor.

El Futuro del Banco: Esperas y Proyecciones

La solicitud de charter bancario inicia un proceso regulatorio que podría llevar meses o incluso años antes de que la OCC tome una decisión. De ser aprobada, World Liberty Trust Company podría ser uno de los primeros bancos fiduciarios enfocados en stablecoins, dejando atrás la etiqueta de simple proyecto cripto.

En este contexto, todos los ojos estarán puestos en cómo esta iniciativa, que fusiona política y tecnología financiera, redefine el concepto de «banco» en la era digital.