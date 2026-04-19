Drones de última generación se unen a la reforestación del Gran Chaco

Un proyecto pionero está llevando a cabo la reforestación del Gran Chaco utilizando drones de alta precisión. Este innovador enfoque promete revitalizar áreas degradadas con una técnica moderna y efectiva.

La iniciativa, liderada por The Nature Conservancy Argentina en colaboración con la startup ReForest Latam, utiliza drones para dispersar miles de cápsulas biodegradables, conocidas como iSeeds, que contienen semillas de especies nativas. Estas semillas han sido elegidas específicamente por su adaptación al clima local, marcando un avance importante en la restauración ambiental.

Objetivos Ambiciosos: 100,000 Árboles para el Futuro

El objetivo de esta campaña es plantar un total de 100,000 árboles nativos para recuperar funciones ecosistémicas esenciales. Entre las especies seleccionadas se encuentran el algarrobo blanco, el quebracho colorado, el guayacán y el palo borracho. Estas plantas son vitales para el equilibrio ecológico y la biodiversidad en Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, ayudando a restaurar lo que la deforestación ha dejado atrás.

Tecnología al Servicio de la Naturaleza

Este método revolucionario permite una intervención rápida y eficiente en extensas áreas de terreno. Según especialistas, un solo dron puede sembrar semillas en hasta 13 hectáreas con un costo operativo reducido en comparación con métodos tradicionales. Las cápsulas iSeeds no solo protegen las semillas, sino que también les proporcionan los nutrientes necesarios para un inicio saludable.

Colaboración y Monitoreo: Claves del Éxito

El proyecto también destaca por la colaboración con productores locales, quienes han cedido parcelas de sus tierras para probar esta innovadora metodología. Esta asociación refuerza la idea de que el progreso en la agricultura puede coexistir con la conservación de la naturaleza. Además, se realizará un monitoreo periódico cada 45 días, permitiendo evaluar el crecimiento de las nuevas plántulas y su contribución a la recuperación de los bosques nativos.

Visión a Futuro de la Restauración Ecológica

Investigadores han expresado que estas lluvias de semillas representan un futuro prometedor para la restauración ecológica en Sudamérica. La automatización del proceso de siembra ofrece escalabilidad sin precedentes para proyectos de conservación, alineando a Argentina como un líder regional en el uso de agrotecnología con fines ecológicos.

Así, proteger el corazón verde del Gran Chaco se convierte en un esfuerzo conjunto entre la sabiduría del campo y la innovación tecnológica, sentando las bases para un futuro sostenible.

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