Duggan califica a Maduro como un ‘dictador sangriento’ y desencadena la reacción del chavismo

El retorno de Pablo Duggan a C5N ha generado fuertes reacciones. En su debut, el conductor se destacó por condenar abiertamente a Nicolás Maduro, una postura que dejó en silencio a su panel y suscitó un cruce intenso en las redes sociales.

Un Comienzo Enfocado en la Verdad

Durante su primer programa, Duggan se posicionó solo al señalar a Maduro como un “dictador sangriento”, mientras sus colegas permanecieron visiblemente incómodos. Este acto valiente lo puso en el centro de la controversia, atrayendo la atención tanto de aliados como de detractores.

El Respaldo de Carlos Montero

El periodista venezolano Carlos Montero, conocido por sus posturas a favor del chavismo, no tardó en responder en X. Montero rechazó la etiqueta de dictador que se le impone a Maduro y argumentó que la crítica a su gobierno cae en una “trampa”, sugiriendo que la oposición carece de ética.

Duggan y las Verdades Incómodas

La respuesta de Duggan fue un despertar shockeante para su audiencia: reconoció que, aunque Maduro ejerce dictadura, también condenó las acciones de Donald Trump en su intento por capturar al mandatario venezolano, alertando sobre su implicancia en el derecho internacional.

Reflexiones sobre el Progresismo en los Medios

Darío Gallo también se unió al debate, asegurando que Duggan ha regresado con una visión más clara que la de muchos en su entorno. Para Gallo, Duggan parece estar por delante del resto del panel, que se enfoca en criticar a Trump, mientras él se aventura a cuestionar la situación en Venezuela.

Una Grieta en el Progresismo Mediático

Este episodio ha revelado una fractura creciente dentro del discurso progresista en los medios de comunicación. La crítica a Trump se ha convertido en un reflejo automático, pero condenar a Maduro sigue siendo un paso que pocos se atreven a dar. Duggan tomó ese riesgo, y lo hizo en soledad.