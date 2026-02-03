Economía 2025: Sectores que Ganarán y Perderán

La Actividad Económica en Argentina: Un Año de Desafíos y Estancamiento

Un reciente informe revela que la economía argentina ha enfrentado un estancamiento prolongado, acumulando diez meses de debilidad en varios sectores clave. Los datos sugieren un panorama complejo, a pesar de algunos sectores que muestran crecimiento.

Un Panorama Desalentador

Según la Fundación Mediterránea, la actividad económica en diciembre mostró signos de debilitamiento, manteniendo un estancamiento que se extiende por diez meses. Aunque el nivel de actividad se ubica un 4,1% por encima del registrado en noviembre de 2023, este crecimiento es leve y se evalúa en un contexto de considerable incertidumbre económica.

Sectores Críticos en Retroceso

El informe identifica los sectores más afectados, siendo la industria (-8,2%), el turismo vinculado al ingreso de extranjeros (-6,7%), el comercio (-4%) y la construcción (-2%) los más golpeados. Estas áreas habían mostrado signos de declive ya en 2024, acentuando su situación difícil en el último año.

La economista «zoombout» refuerza esta idea al afirmar que el consumo ha sido impactado negativamente: “El consumo viene bastante resentido”.

Crecimiento en Algunos Sectores

A pesar de las caídas generalizadas, algunos sectores se destacan por su crecimiento. La intermediación financiera (+14,2%), la minería (+6,9%) y el agro (+4,8%) han tenido un rendimiento notable, reflejando un área de esperanza en medio de la crisis. Estos sectores no solo se han mantenido, sino que también han prosperado durante los últimos dos años, a diferencia de la mayoría de la economía.

La Industria en Crisis

El informe detalla tres fases de la actividad industrial en el último año. Inicialmente, se observó una caída del 11% en los primeros cinco meses, seguida por una rápida recuperación durante siete meses. Sin embargo, la tercera fase se caracteriza por un retorno a la contracción, con una disminución acumulada del 6% en la producción industrial.

De los 16 subsectores industriales analizados, solo cuatro mostraron mejoras: otros equipos de transporte (+7,4%), refinación de petróleo y combustibles (+5,6%), productos de tabaco (+4,6%) y madera, papel y edición (+1,5%). En contraste, sectores como la producción textil cayeron un alarmante -27,9%, seguidos por vehículos (-18,8%) y productos metálicos (-15,7%).

Contrastes en el Rendimiento Industrial

El informe también destaca stark differences en el rendimiento industrial de 2025 en comparación con 2024. Mientras algunos subsectores sufrieron caídas en ambos años, otros, como aquellos vinculados a la refinación de petróleo, mostraron un crecimiento significativo. La producción de alimentos y bebidas también se mantuvo en territorio positivo, lo que sugiere disparidades en la recuperación económica.

En resumen, la situación de la actividad económica argentina es heterogénea, con sectores enfrentando profundos desafíos mientras otros logran una estabilidad que podría indicar oportunidades para el futuro.