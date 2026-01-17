Economista Analiza Comparativa: Plan de Estabilización de Israel vs. Programa de Milei

Sebastián Galiani, economista argentino, comparte su perspectiva desde Israel sobre el complejo camino hacia la estabilización económica en Argentina, señalando que los avances contra la inflación serán más paulatinos de lo que el gobierno anticipa.

En una reciente entrevista en el programa Modo Fontevecchia, Galiani hizo una comparación entre la experiencia de estabilización de Israel a finales de los años 90 y la actual estrategia económica del gobierno de Javier Milei. Afirmó que el descenso de la inflación en Argentina será un proceso prolongado, mucho más lento de lo deseado.

Inflación con Inercia: Una Realidad Compleja

El economista destacó que «la inflación tiene inercia» y se refirió a ejemplos de la región, mencionando que el plan de estabilización en Chile tomó ocho años y el de Colombia diez. Galiani alertó sobre los peligros de acelerar el proceso mediante un tipo de cambio fijo, advirtiendo que esta medida «no es para siempre».

Expectativas Frente a la Realidad

Sebastián Galiani, quien se encuentra actualmente en Israel, reflexionó sobre la situación política y económica argentina. Según su análisis, aunque existen expectativas de que la inflación baje en el segundo semestre, la realidad podría ser diferente. “Se espera un dos delante, más cerca del 30%”, remarcó.

Desafíos y Oportunidades en la Política Fiscal

El economista argumentó que a pesar de la renuencia a aceptar el impacto del pasado kirchnerista en la política económica, se deben considerar los efectos del clima político reciente sobre la economía: “Cuando hay predicciones de un retorno kirchnerista, el nerviosismo se traduce en volatilidad cambiaria.”

La Necesidad de un Enfoque Realista

Acerca del tipo de cambio, Galiani sugirió que acelerar el proceso de estabilización a través de un tipo de cambio atrasado podría ocasionar más problemas en el futuro. “Si llegamos a 2027 sin acumular reservas, la volatilidad cambiaría será nuestro aliado”, advirtió.

Crecimiento Sostenido y Resiliencia Económica

A pesar de la inflación creciente, Galiani reconoció que hay aspectos positivos, como la posibilidad de crecimiento del 3.5% este año, lo que representaría un cambio significativo desde 2012, donde la economía no logró crecer consecutivamente. “Consolidar ese avance es crucial”, afirmó.

Reflexiones sobre el Futuro de Argentina

Al analizar las estrategias a largo plazo, Galiani sugirió que en lugar de fijar metas rígidas, es vital adoptar un enfoque equilibrado que combine el crecimiento con políticas económicas estables. “Podemos alcanzar una economía más rica, pero debemos ser flexibles y realistas”, concluyó.

Una Visión para el Desarrollo Integral

Finalmente, Galiani enfatizó la importancia de la integración al mercado global y la especialización en diversos sectores como claves para el futuro de Argentina. “Explotar los recursos naturales y fomentar la educación son pasos esenciales hacia el desarrollo”, resaltó, cerrando con un mensaje de posibilidad y optimismo, ante un panorama complejo.